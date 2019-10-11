YPG, Basın çalışanlarını hedef alıyor! Nusaybin'de gazetecilerin bulunduğu binaya ateş açıldı

Son dakika haberine göre Kamışlı'dan Nusaybin'e ateş açıldı. Ateş açılan binanın bir restoran olduğu ve binada Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilerin bulunduğu belirtiliyor.

Fırat'ın doğusuna yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak YPG, Türkiye sınırında gelişmeleri takip eden basın mensuplarına ateş açıyor.



DHA muhabiri Mücahit Yolcu, Suriye'nın Kamışlı kentinin karşısında bulunan Nusaybin'de gazetecilere yapılan saldırıyı CNN TÜRK canlı yayınında anlattı. Bulundukları otelin terör örgütü keskin nişancıları tarafında hedef alındığını aktaran Yolcu, bazı gazetecilerin yaralandığını anlattı.