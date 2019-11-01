YPG'li teröristin cep telefonundan çıkan görüntüler dehşete düşürdü
Rasulayn'ın doğusundaki çatışmalarda öldürülen YPG terör örgütü mensubu teröristin cep telefonundan çıkan görüntüler dehşete düşürdü.
YPG'li teröristin cep telefonundan çıkan görüntüler dehşete düşürdü.
Rasulayn'ın doğusundaki çatışmalarda öldürülen teröristin telefonundaki görüntülerde, Muceybira köyünde yaşayan bir kadın ve çocuğunun vahşice katledilişi anbean görünüyor.
Görüntülerde, ollay sonrasında kadın ve çocuğun bulunduğu evin ateşe verildiği anlarda yer alıyor
HABERE YORUM KAT