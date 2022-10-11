YPG/PKK, Aynularab şehrinden 4 çocuğu kaçırarak kadrosuna kattı!

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği Aynularab şehrinden silahlı kadrosuna katılmaları için 4 çocuğu dağa kaçırdı.

Rukiye Karapunar
Haberler, Son Dakika Haber
YAYINLAMA
Google News
YPG/PKK, Aynularab şehrinden 4 çocuğu kaçırarak kadrosuna kattı!

Muhalif Kürt grup "Bağımsız Kürt Rabıtası" Sözcüsü Redor El Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, YPG/PKK'lı teröristlerin ilçeye bağlı Helenç köyünden 6 Ekim'de 12,13 ve 14 yaşındaki İ.A., D.A. ve M.A. kardeşler ile 8 Ekim'de de 14 yaşındaki kız çocuğunu Ş. N. M'yi kaçırdığını söyledi.

Ahmet, YPG/PKK'lı teröristlerin son aylarda silahlı kadrosu için çocuk kaçırma olaylarını yoğunlaştırdığını belirtti. YPG/PKK'ya bağlı sözde "Devrimci Gençlik" terör grubu, 28 Eylül 2022 tarihinde kalp hastası kız çocuğu B.E.K'yi kaçırmıştı. Teröristler, kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmalarına izin vermiyor.

YPG/PKK, Aynularab şehrinden 4 çocuğu kaçırarak kadrosuna kattı!

221 ÇOCUK DAĞA KAÇIRILMIŞTI

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, 11 Temmuz'da yayımladığı "2021 Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" raporunda, terör örgütü YPG/PKK'nın 2021'de 221 çocuğu silahlı kadrosuna kattığını açıklamıştı.

Raporda, terör örgütü YPG/PKK'nın kolu olan "İç Asayiş Güçleri"nin ise aynı yıl içinde 24 çocuk kullandığı, sözde "Afrin Kurtuluş Güçleri"nin de 2021'de 2 çocuğu silahlı kadrosuna kattığının tespit edildiği belirtilmişti.

YPG/PKK, Aynularab şehrinden 4 çocuğu kaçırarak kadrosuna kattı!

YPG/PKK'nın ayrıca Suriye'de 2021'de 55 çocuğu öldürdüğü, örgüte bağlı "Afrin Kurtuluş Güçleri" ve "İç Asayiş Güçleri"nin de aynı yıl içinde 18 çocuğu öldürdüğü ifade edilmişti.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
FETÖ elebaşının Yunan medyasıyla yaptığı söyleşi kısa sürdü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anarken fenalaştı!
FETÖ elebaşının Yunan medyasıyla yaptığı söyleşi kısa sürdü! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anarken fenalaştı!
"Evli adamı karısından nasıl boşatırız?" sorusu sosyal medyayı salladı! Esra Ezmeci cevapladı: "Yapmayın böyle şeyler, günah"
"Evli adamı karısından nasıl boşatırız?" sorusu sosyal medyayı salladı! Esra Ezmeci cevapladı: "Yapmayın böyle şeyler, günah"
Oyuncu Metin Akpınar Türk milletine demediğini bırakmadı! "Bugün Türkiye cahil bir ülkedir"
Oyuncu Metin Akpınar Türk milletine demediğini bırakmadı! "Bugün Türkiye cahil bir ülkedir"
Kremlin Sözcüsü Peskov duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Astana'da görüşecek! İşte masadaki konular...
Kremlin Sözcüsü Peskov duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Astana'da görüşecek! İşte masadaki konular...
Son Haberler
En Karlı Altın Hesabı Hangi Bankada 2022? Gram Altın Makas Aralığı En Az Olan Banka Hangisi?
En Karlı Altın Hesabı Hangi Bankada 2022? Gram Altın Makas Aralığı En Az Olan Banka Hangisi?
Vahşice öldürdüğü kurbanlarının cesetlerine tecavüz edip, vücutlarını parçalara ayıran yamyam seri katil: Jeffrey Dahmer
Vahşice öldürdüğü kurbanlarının cesetlerine tecavüz edip, vücutlarını parçalara ayıran yamyam seri katil: Jeffrey Dahmer
TikTok hediye fiyatları 2022 ne kadar? Yat, Aslan, Gözlük Kaç TL?
TikTok hediye fiyatları 2022 ne kadar? Yat, Aslan, Gözlük Kaç TL?
Para Kazandıran Oyunlar Neler 2022? Yatırımsız Oyun Oynayarak Para Kazanılır mı?
Para Kazandıran Oyunlar Neler 2022? Yatırımsız Oyun Oynayarak Para Kazanılır mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Ayvacık – Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri Açılış Töreni’nde konuştu: "Güçlü Türkiye'yi inşa etmenin peşindeyiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale Ayvacık – Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri Açılış Töreni’nde konuştu: "Güçlü Türkiye'yi inşa etmenin peşindeyiz"
FETÖ'den açığa alınmıştı! Yüzbaşı hakkında gözaltı kararı
FETÖ'den açığa alınmıştı! Yüzbaşı hakkında gözaltı kararı
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 11 Ekim 2022 Salı? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 11 Ekim 2022 Salı? Süper Lig'de hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
2022 KPSS ÖABT hangi gün, ne zaman, saat kaçta olacak, sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ÖABT sonuç görüntüleme ekranı...
2022 KPSS ÖABT hangi gün, ne zaman, saat kaçta olacak, sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS ÖABT sonuç görüntüleme ekranı...
SGK açıklama ile duyurdu! Bankaların emekli promosyon ödemeleri belli oldu
SGK açıklama ile duyurdu! Bankaların emekli promosyon ödemeleri belli oldu
Ankara Sincan'da kardeş kavgası! Birini öldürdü, diğerini ağır yaraladı
Ankara Sincan'da kardeş kavgası! Birini öldürdü, diğerini ağır yaraladı
Bakan Soylu'dan Pervin Buldan ve Ömer Öcalan için sert sözler: "Ömer Öcalan denen müptezelin söylediği de içindekini dışına fışkırtıyor"
Bakan Soylu'dan Pervin Buldan ve Ömer Öcalan için sert sözler: "Ömer Öcalan denen müptezelin söylediği de içindekini dışına fışkırtıyor"
Son dakika | Üç kişi ölmüştü! Bakan Soylu'dan Kadıköy'deki patlamaya ilişkin açıklama
Son dakika | Üç kişi ölmüştü! Bakan Soylu'dan Kadıköy'deki patlamaya ilişkin açıklama
Yorumlananlar
Bakan Yanık'tan HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun iddialarına tok gibi yanıt: "Siyasi ikbaliniz, ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir"
Bakan Yanık'tan HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun iddialarına tok gibi yanıt: "Siyasi ikbaliniz, ihtiyaç sahibi ailelerimizden daha önemli değildir"
Elektrikli battaniye faciası! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Elektrikli battaniye faciası! 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Eskişehir'de çantasıyla herkese saldıran kadın konuştu! İnsanlara vurma nedeni açıkladı
Eskişehir'de çantasıyla herkese saldıran kadın konuştu! İnsanlara vurma nedeni açıkladı
Son dakika! MİT, Ökkeş Deveri'yi etkisiz hale getirdi!
Son dakika! MİT, Ökkeş Deveri'yi etkisiz hale getirdi!