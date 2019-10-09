YPG/PKK Cerablus'taki sivillere saldırdı!

Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek isteniyor. Bunun için başlatılan harekatın ardından YPG PKK Suriye'de sivilleri hedef aldı.

Suriye-Türkiye sınırında, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bulunan Cerablus ilçesinde sivillerin sığındığı kampa ve sivil yerleşimlere teröristler tarafından saldırıldı.

1 SİVİL ÖLDÜ, 7 SİVİL İSE YARALANDI

Saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil yaralandı.

Cerablus, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriyeli muhalif savaşçıların gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı ile ağustos 2016'da terör örgütü DEAŞ'dan arındırılmıştı.