YSK Başkanı Ahmet Yener açıkladı: Cumhurbaşkanlığı Seçimleri 2. tura kaldı!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kaldığını açıkladı.

Yüksek Seçim Kurulu başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı milletvekili seçim sonuçlarını açıklamak için kameralar karşısında geçti.

Yener yurtiçinde sandıkların yüzde 100'ünün açıldığını, seçime katılım oranın yüzde 88,92 olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Bu bağlamda kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 49,51, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 44,88, Sinan Oğan'ın 5,17, Muharrem İnce'nin ise 0,44 oy aldığı söyledi.

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CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ 2. TURA KALDI

Yurtdışı oylarında 35.874 oyun veri girişi devam ettiğini açıklayan Yener, 35.874 oyunu tamamının Erdoğan'a verilmesi durumunda 49,54 oy oranına ulaştığı, aynı şekilde 35.874 oyun tamamının Kılıçdaroğlu'na verilmesi durumunda ise Kılıçdaroğlu'nun oy oranın yüzde 44,85 oranına ulaştığını ifade etti.

SEÇİMLER 28 MAYIS 2023'TE

Bu sonuçlara göre 6271 sayılı yasasın 4. maddesinde ön görülen seçim yeterliğini hiçbir adayın kazanmadığı belirten Yener, seçimlerin 2. tura kaldığını söyledi.

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2. tur seçimlerinin daha önce seçim takviminde açıklanan 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacağını aktardı.