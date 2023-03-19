YSK detayları tek tek açıkladı! Gümrük kapılarında oy verme işleminin detayları belli oldu

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Resmi Gazete'de yayımlanan genelgesine göre gümrük kapılarında oy verme işlemlerinin detayları belli oldu.

Melahat Ersoy
Editör
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YSK detayları tek tek açıkladı! Gümrük kapılarında oy verme işleminin detayları belli oldu

14 Mayıs Pazar günü yapılacak cumhurbaskanı ve 28. Dönem Milletvekilli Genel Seçimleri için süreç devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu da, seçime ilişkin detayları açıklamaya devam ediyor.

Bu kapsamda Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında YSK’nın gümrük kapılarında görev yapacak gümrük kapısı geçici seçim kurulları ve sandık kurullarının görev ve yetkileri ile gümrük kapılarındaki oy verme işlemlerine ilişkin 145 sayılı genelgesi yayımlandı.

OY VERME İŞLEMİ

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için gümrük kapılarında oy verme işlemi 27 Nisan Perşembe günü saat 08:00’da başlayacak ve 14 Mayıs Pazar günü saat 17:00’da son bulacak. Cumhurbaşkanı Seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 20 Mayıs Cumartesi günü saat 08:00’da başlayacak olan oylama, 28 Mayıs Pazar günü saat 17:00’a kadar devam edecek. Gümrük kapılarında sadece Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne kayıtlı seçmenler oy kullanabilecek.

SANDIK BAŞINDA KAÇ KİŞİ BULUNACAK?

Sandık kurulları bir başkan ile dört asıl ve dört yedek üyeden oluşacak. İlçe seçim kurulu, kamu görevlileri arasından ihtiyaç duyulan ve sandık kurulu başkanı sayısının iki katı kadar kamu görevlisini ad çekme suretiyle tespit edecek ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanları sandık kurulu başkanı olarak belirleyecek.

Sandık kurulu başkanını göreve gelmemesi halinde kamu görevlileri arasından belirlenen üye bu üyenin de bulunmaması durumunda en yaşlı üye kurula başkanlık edecek. 3 asıl ve 3 yedek üye son milletvekili genel seçiminde en çok oyu almış o ilçede teşkilatı bulunan siyasi partilerce bildirilecek isimler arasından belirlenecek. İlçe seçim kurulu başkanı sandık kurulunun kalan 1 asıl ve 1 yedek üyesini belirlemek için 298 sayılı Kanun’un 22’inci maddesinin birinci fırkası uyarınca bildirilen listeden sandık kurlu başkanı olarak belirlenmeyenler arasından ihtiyaç duyulan sandık kurulu üye sayısının iki katı kadar kamu görevlisini ad çekme suretiyle tespit edecek ve bu kişilerden mani hali bulunmayanları sandık kurulu asıl ve yedek üyesi olarak belirleyecek.

SANDIK KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Sandık çevresinde seçimin düzenle geçmesi için gereken tedbirlere alacak. Oy verme işlerini yürütecek ve denetleyecek. Sandık bölgesinde sandığın konulacağı yeri belirleyecek ve sandığın koyulacağı yeri gösteren işaretler koyacak. Sandıktan çıkan oy zarflarını açmadan sayacak, oy kullanan seçmen sayısı ile birbirine uygunluğu sağlayarak tutanağa geçirecek. Sandık kurulu tutanak defterindeki tutanakları ve gerekli diğer tutanakları düzenleyerek altını imzalayacak.

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