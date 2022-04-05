YSK kararı Resmi Gazete'de yayımlandı! 81 ilin milletvekili sayısı belli oldu! 4 il seçim çevresine bölündü

Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınan verilere göre illerin milletvekili dağılımlarında değişime gitti. Söz konusu karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre Denizli'nin milletvekili sayısı 8'den 7'ye, Eskişehir'in 7'den 6'ya, Muş'un 4'ten 3'e düştü. Ayrıca Antalya'nın 16 olan milletvekili sayısı 17'ye Tekirdağ'ın milletvekili sayısı 7'den 8'e çıktı. Bayburt'un 1 olan milletvekili sayısı da 2 olarak belirlendi. Parlamentoda 1 milletvekili ile temsil edilen Bayburt'un milletvekili sayısı da 2'ye yükseldi.

EN FAZLA VEKİLİ BULUNAN 4 İL

En fazla vekili bulunan il 98 ile İstanbul olacak. Bu ili sırasıyla 36 ile Ankara, 28 ile İzmir, 20 milletvekili ile Bursa takip etti.

4 İL SEÇİM ÇEVRESİNE BÖLÜNDÜ

Ayrıca bu illerin milletvekili sayıları fazla olduğu gerekçesiyle seçim çevresine bölünmesine karar verildi. Buna göre İstanbul ve Ankara 3 seçim bölgesine, İzmir ve Bursa 2 seçim çevresine bölündü.

81 İLİN MİLLETVEKİLİ SAYILARI

Adana: 15

Adıyaman: 5

Afyonkarahisar: 6

Ağrı: 4

Amasya: 3

Ankara: 36

Antalya: 17

Artvin: 2

Aydın: 8

Balıkesir: 9

Bilecik: 2

Bingöl: 3

Bitlis: 3

Bolu: 3

Burdur: 3

Bursa: 20

Çanakkale: 4

Çankırı: 2

Çorum: 4

Denizli: 7

Diyarbakır: 12

Edirne: 4

Elazığ: 5

Erzincan: 2

Erzurum: 6

Eskişehir: 6

Gaziantep: 14

Giresun: 4

Gümüşhane: 2

Hakkari: 3

Hatay: 11

Isparta: 4

Mersin: 13

İstanbul: 98

İzmir: 28

Kars: 3

Kastamonu: 3

Kayseri: 10

Kırklareli: 3

Kırşehir: 2

Kocaeli: 13

Konya: 15

Kütahya: 5

Malatya: 6

Manisa: 10

Kahramanmaraş: 8

Mardin: 6

Muğla: 7

Muş: 3

Nevşehir: 3

Niğde: 3

Ordu: 6

Rize: 3

Sakarya: 7

Samsun: 9

Siirt: 3

Sinop: 2

Sivas: 5

Tekirdağ: 8

Tokat: 5

Trabzon: 6

Tunceli: 2

Şanlıurfa: 14

Uşak: 3

Van: 8

Yozgat: 4

Zonguldak: 5

Aksaray: 4

Bayburt: 2

Karaman: 3

Kırıkkale: 3

Batman: 5

Şırnak: 4

Bartın: 2

Ardahan: 2

Iğdır: 2

Yalova: 3

Karabük: 3

Kilis: 2

Osmaniye: 4

Düzce:3

Toplam: 600