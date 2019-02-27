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  3. YSK'dan Burhanettin Kocamaz kararı! DP'den aday olamaz

YSK'dan Burhanettin Kocamaz kararı! DP'den aday olamaz

YSK, Burhanettin Kocamaz'ın aday olamayacağına ilişkin Mersin İl Seçim Kurulu kararıa Demokrat Parti'nin yaptığı itirazı reddetti.

YSK'dan Burhanettin Kocamaz kararı! DP'den aday olamaz

YSK Mersin İl Seçim Kurulu'nun verdiği "Burhanettin Kocamaz DP'den aday olamaz" şeklinde kararına itirazı reddetti.

DP'DEN DE ADAY OLAMAYACAK

Mersin'de İYİ Parti'den aday olamayan Kocamaz, YSK'nın bu kararıyla da aday olamayacak.

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