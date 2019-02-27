YSK'dan Burhanettin Kocamaz kararı! DP'den aday olamaz
YSK, Burhanettin Kocamaz'ın aday olamayacağına ilişkin Mersin İl Seçim Kurulu kararıa Demokrat Parti'nin yaptığı itirazı reddetti.
YSK Mersin İl Seçim Kurulu'nun verdiği "Burhanettin Kocamaz DP'den aday olamaz" şeklinde kararına itirazı reddetti.
DP'DEN DE ADAY OLAMAYACAK
Mersin'de İYİ Parti'den aday olamayan Kocamaz, YSK'nın bu kararıyla da aday olamayacak.
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