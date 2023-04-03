Yu Kobayashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yu Kobayashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yu Kobayashi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yu Kobayashi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yu Kobayashi 23 Eylül 1987 tarihinde ---, Aomori şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 小林 悠 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yu Kobayashi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Athleteplus yapmaktadır. Yu Kobayashi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kawasaki Frontale futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale takımına 1 Şubat 2010 tarihinde katılmıştır. Yu Kobayashi'nin Kawasaki Frontale ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Yu Kobayashi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kobayashiyu11/

Yu Kobayashi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yu Kobayashi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Yu Kobayashi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yu Kobayashi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2008 yılında Mito HollyHock

31 Ocak 2009 yılında Takushoku Univ.

1 Şubat 2010 yılında Kawasaki Front.

Yu Kobayashi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yu Kobayashi şuan Kawasaki Frontale takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Yu Kobayashi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Japonya takımında 13 numaralı formasıyla 10 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 2 gol atmıştır.

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