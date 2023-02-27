Yu Sung Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yu Sung Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yu Sung Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yu Sung Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yu Sung Kim 31 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김유성 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yu Sung Kim Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IPA yapmaktadır. Yu Sung Kim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Incheon United futbol takımında oynamaktadır. Incheon United takımına 3 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Yu Sung Kim'nin Incheon United ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Yu Sung Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kxxsung/

Yu Sung Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yu Sung Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yu Sung Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yu Sung Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Jecheon Jeil HS

1 Ocak 2018 yılında Incheon Alt.

3 Ocak 2020 yılında Incheon Utd.

Yu Sung Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yu Sung Kim şuan Incheon United takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Yanggok Elementary School (2012-2013),Iho Elementary School (2013),Andong FC U15 (2014),Andong Middle School (2015-2016),Jecheon Jeil High School (2017),Incheon United U18 (2018-2019)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.