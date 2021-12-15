Son dakika | Piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladıGalatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'den istifa kararı!Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Ermenistan ile yapılacak normalleşme görüşmelerinde özel temsilci Serdar Kılıç olacakSerdar Kılıç kimdir? | Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç nereli ve kaç yaşında?Menemenspor 0 - 0 Denizlispor | MAÇ SONUCUTelis ne demek, TDK'ya göre Telis kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Eyüpspor 2 - 0 Tuzlaspor | MAÇ SONUCUHatırlatma dozu ne zaman? | Hatırlatma dozu kaç aya indirildi?Son dakika | Bakan Koca açıkladı: 3 aya indirildiYücel Sayman kimdir? Nereli? Kaç yaşındaydı? | Prof. Dr. Yücel Sayman neden öldü?
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Yücel Sayman kimdir? Nereli? Kaç yaşındaydı? | Prof. Dr. Yücel Sayman neden öldü?

Yücel Sayman kimdir? Nereli? Kaç yaşındaydı? | Prof. Dr. Yücel Sayman neden öldü?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Prof. Dr. Yücel Sayman'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Peki Yücel Sayman kimdir? Nereli? Kaç yaşındaydı? | Prof. Dr. Yücel Sayman neden öldü? Detaylar haberimizde...

Yücel Sayman kimdir? Nereli? Kaç yaşındaydı? | Prof. Dr. Yücel Sayman neden öldü?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Prof. Dr. Yücel Sayman'ın yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bu kapsamda Yücel Sayman kimdir? Nereli? Kaç yaşındaydı? | Prof. Dr. Yücel Sayman neden öldü? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

YÜCEL SAYMAN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDAYDI?

Yücel Sayman 1939 yılında  Konya'da dünyaya geldi.

1957 yılında Saint Joseph Fransız Lisesi'ni, 1962'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1969 yılında Strasbourg Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doktorasını verdi.

1978 yılında doçent oldu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı'nda öğretim üyeliği yaptı. İstanbul Barosu başkanlığı da yapan Yücel Sayman şu an İstanbul Medipol Üniversitesi'nde öğretim üyeliği görevini de yapmaktaydı.

PROF. DR. YÜCEL SAYMAN NEDN ÖLDÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski İstanbul Barosu Başkanı ve avukat Prof. Dr. Yücel Sayman'ın hayatını kaybetmesi üzerine sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Toplumumuza etkisiyle yaşayacağına inandığım aydınımız, hukuk insanı PROF. DR. YÜCEL SAYMAN aramızdan ayrıldı. Şahsiyetinde tecessüm eden değerler bakımından onu tanımış olmayı hep bir şans kabul ettim. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Prof. Dr. Yücel Sayman'ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

55.jpg

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT