Yujin Kobayashi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yujin Kobayashi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yujin Kobayashi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yujin Kobayashi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yujin Kobayashi 14 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 小林 優仁 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yujin Kobayashi Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kawasaki Frontale U18 futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Yujin Kobayashi'nin Kawasaki Frontale U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yujin Kobayashi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yujin Kobayashi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yujin Kobayashi şuan Kawasaki Frontale U18 takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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