Yuki Kakita kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuki Kakita Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuki Kakita adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuki Kakita Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuki Kakita 14 Temmuz 1997 tarihinde ---, Gunma şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 垣田 裕暉 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuki Kakita Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Athleteplus yapmaktadır. Yuki Kakita, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kashima Antlers futbol takımında oynamaktadır. Kashima Antlers takımına 1 Şubat 2016 tarihinde katılmıştır. Yuki Kakita'nin Kashima Antlers ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Yuki Kakita Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuki Kakita isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuki Kakita Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuki Kakita futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2016 yılında Kashima Antlers

1 Şubat 2017 yılında Zweig. Kanazawa

31 Ocak 2020 yılında Kashima Antlers

1 Şubat 2020 yılında Tokushima Vort.

31 Ocak 2022 yılında Kashima Antlers

1 Şubat 2022 yılında Sagan Tosu

31 Ocak 2023 yılında Kashima Antlers

Yuki Kakita Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuki Kakita şuan Kashima Antlers takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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