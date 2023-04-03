Yuki Ogawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuki Ogawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuki Ogawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Yuki Ogawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Yuki Ogawa 17 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 小川 雄輝 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Yuki Ogawa Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Tokyo U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Yuki Ogawa'nin FC Tokyo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Yuki Ogawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Yuki Ogawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2023 yılında Chuo University
Yuki Ogawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Yuki Ogawa şuan FC Tokyo U18 takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.