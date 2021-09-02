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Yüksek Hakem Kurulu asıl üyesi Uğur Kızılca kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var?

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na gereğince Yüksek Hakem Kurulu asıl üyeliğine atanan Uğur Kızılca, internette Yüksek Hakem Kurulu asıl üyesi Uğur Kızılca kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? sorularıyla aratılıyor. İşte Uğur Kızılca ile ilgili bilgiler...

Yüksek Hakem Kurulu asıl üyesi Uğur Kızılca kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var?

Yüksek Hakem Kurulu asıl üyesi Uğur Kızılca kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? soruları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılan konular arsına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

UĞUR KIZILCA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Nereli ve kaç yaşında olduğu bilinmeyen Uğur Kızılca, 1991 - 1995 yılları arsında İstanbul Üniversitesi Huku Bölümü mezunudur. Kızılca Avukatlık Bürosu’nu yürütmekte olan Kızılca, Yüksek Hakem Kurulu, Ak Parti Ankara İl Başkan Yardımcılığı Bakanlar Kurulu Temsilciliği gibi görevlerde bulunmuştur.

Yüksek Hakem Kurulu asıl üyesi Uğur Kızılca kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var?

Ayrıca 15 Temmuz davasında FETÖ terör örgütünü yargı yönünde yargılamış, akıncı üssünde FETÖ davaları soruşturmalarını bizzat yürütmüştür.

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Uğur Kızılca'nın evli olup olmadığıyla ilgili bir bilgi bulunamamıştır.

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