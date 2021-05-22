Yüksekova'da hava destekli operasyon! toprağa gömülü eroin ele geçirildiDoğumsal anomali ile dünyaya geldi! Minik kedi yavrusunun kuvözde yaşam savaşıGalatasaray, Marcao'nun kontratını 3 yıl uzattıÇılgın Sayısal Loto sonuçları 22 Mayıs 2021 Cumartesi | Çılgın Sayısal Loto Sonuç sorgulama ekranı 2021Aman Kerem Bürsin duymasın! İspanyol oyuncu Miguel Angel Silvestre'den Hande Erçel mesajı22 Mayıs 2021 Cumartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Bugünkü korona tablosu| Vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?İbrahim Tatlıses'e hapis şoku! 4 yıl hapis istemiyle dava açıldıDünya şokta! Eski polisin evinin bahçesinden 24 ceset çıktıTescilli güzel Buse İskenderoğlu: "Yiyorum ama kilo almıyorum"Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kıbrıs mesajı: Müzakere iki devlet arasında yürütülmelidir
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Yüksekova'da hava destekli operasyon! toprağa gömülü eroin ele geçirildi

Yüksekova'da hava destekli operasyon! toprağa gömülü eroin ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hava destekli operasyonda 22 kilo 900 gram eroin ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Yüksekova'da hava destekli operasyon! toprağa gömülü eroin ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hava destekli operasyonda 22 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

İhbar üzerine ekiplerce Yüksekova ilçesine bağlı Bölük köyüne düzenlenen hava destekli operasyonda toprağa gömülü 22 kilo 900 gram eroin bulundu.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT