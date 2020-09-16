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Yüksekova'da PKK/KCK'nin silahları ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsal alanında yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütlerine yapılan operasyonlar kapsamında ele geçirilen mühimmatlara el konduğu ve operasyonlara devam edildiği belirtildi.

Yüksekova'da PKK/KCK'nin silahları ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsal alanında yapılan operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "14 Eylül 2020 günü Yüksekova ilçesi Kısıklı köyü Dilimli Mahallesi kırsal alanında yapılan operasyonda; 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 130 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 5 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 4 adet zaman ayarlı EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği, 10 adet elektrikli fünye, 26 adet el yapımı elektrikli fünye, 22 adet roketatar sevk fişeği, 18 adet roketatar başlığı, 1 adet tabanca, 7 adet susturucu, 4 adet el bombası, 4 adet el bombası fünyesi, 36 adet elektrikli fünye, 15 kilogram EYP (el yapımı patlayıcı) yapımında kullanıldığı değerlendirilen patlayıcı madde, 1 adet termal şemsiye, 2 adet battaniye ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Berna Akkaya
Editör


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