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  3. Yüksekova'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Yüksekova'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yürütülen "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu" kapsamında 2 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği bölgede tespit edilen sığınakta silah ve mühimmat bulundu. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Yüksekova'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda yürütülen Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda önceki gün 2 PKK'lı teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği Kısıklı köyü Dilimli Mahallesi kırsalında sığınak tespit edildi.

Yapılan aramada, iki AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 10 şarjör ve 100 fişek, hücum yeleği, iki sırt çantası, iki akım ölçer, el yapımı patlayıcı düzeneğine ait alıcı-verici, güneş paneli, termal şemsiye, İki termal kıyafet, flaş bellek, ses kayıt cihazı, 3 roketatar sevk fişeği, iki roketatar tapası ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.



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