Yükselen Burç İle Ay Burcu Aynı Mı?

Bu da doğal olarak yeni terminolojileri hayata sokuyor. Doğum haritalarını yorumlarken yükselen burcu ve ay burcunu bilmemek, harita sahibinin kişiliğini ve duygusal belleğini tamtamına anlayamamak oluyor. Bu nedenle yükselen burcu ve ay burcu haritada nasıl görüleceği ve nelere göre değerlendirileceği de önem kazanıyor. Peki, yükselen burç ve ay burcu haritayı inceleyenlere neler anlatır? Yükselen burç ve ay burcu aynı mıdır?

Haritada Yükselen Burç

Doğum haritalarında 1. eve denk gelen burç, yükselen burçtur. Hayata gözlerimizi açtığımız ilk anın göksel fotoğrafının çekildiğini düşündüğümüzde ufuk çizginin başladığı noktayı yükselen burç kabul eder astroloji. Hayatın giriş kapısı olarak da nitelendirilen yükselen burç, kişinin fiziksel özelliklerini ve kimliğini belirler. Girilen ortamlarda insanların bizde ilk fark ettikleri şeyleri yükselen burç verir.

Boy uzunluğu, giyim tarzı, yüz ve saçları vb. fiziksel olanı temsil eder. “Ben” ilkesinin içini dolduracak kişiliğin anahtar kelimelerini de yine yükselen burç verir. Ayrıca köşe bir ev olduğu için yükselende yer alan herhangi bir gezegen ve bu gezegenin yaptığı açılar buradaki burcun özelliklerinin nasıl ve ne kadar ortaya çıkacağını de belirler. Örneğin 1. evinde Merkür bulunan bir kişi, iletişim becerileriyle, konuşma tarzıyla diğer insanlardan ayırt edilecektir. Hele ki 1. Ev İkizler veya Başak burcu gibi Merkür’ün burçlarına denk geliyorsa o zaman bu kişi vaaz veren biri, başarılı bir hatip ya da iyi ve nitelikli bir yazar olabilecektir.

Psişik Enerji: Ay Burcu

Aslında bir harita evi olan yükselen burcun aksine ay burcu denildiğinde bir gezegenin burçlarda seyahati anlatılmış olur. Bu nedenle bir evle bir gezegen bir tutulamayacağı için yükselen burçla ay burcu aynı değildir. Ama bir harita bütün olarak incelendiğinde ay burcunun bulunduğu ev ve yaptığı açılara göre yükselen özelliklerini etkilediğini hatırlatmak gerekir.

Peki, o zaman ay burcu nedir? Ay burcu kişinin duygusal yeteneklerini gösterir. Ayın bulunduğu burç kişinin psişik enerjisini hangi temalarda kullandığını gösterir. Ay psişik bir etkide olduğu için alıcı ve pasif durumdadır. Bu sebeple dişil ilkeyi temsil eder.

Anne - Ay Burcu İlişkisi

Ay burcu haritada duygusal kapasitenin haricinde anneyle olan ilişkiyi de açıklar. “Kişi nasıl bir anneyle büyümüş?”, “Annenin kişinin duygusal belleğindeki anlamı nedir?” gibi soruların cevaplarını verir. Ay yengeç burcunda ise bu şanslı bir konumdur mesela. Ay yengeç, çocukla annenin arasında çok güçlü duygusal bağların olduğunu söyler.

Ay burcunun anneyle kurulan ilişkisini anlamak için ayın alıcı, psişik ve duygusal özellikleri yetmeyebilir. Bu durumda ayın koruyucu, kollayıcı, besleyici özellikleri de hatırlanmalıdır. Tıpkı bir annenin çocuğunu koruması ve beslemesi gibi genel anlamda ay burcu da kişinin bu hayatında duygusal olarak besleneceği, sevilen alanları, kişileri ve durumları anlatır.