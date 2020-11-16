Yükselen burç ile güneş burcu mu önemli?

Yükselen burcunu bilmek elbette önemli çünkü kişiye özel doğum haritasının hesaplanmasını sağlıyor. Fakat bu gelişmelerle birlikte yükselen burç kadar diğer astrolojik göstergelerin de ön plana çıkmaya başladıklarına da şahit olunmaya başlandı. Bu nedenle hem Güneş burcunun hem de yükselenin önemli olduğunu ama geleceğe dair tek başlarına yeterli bilgiler veremeyeceklerini söylemek gerekir. Bu durumda Ay burcu da önem kazanmaktadır.

Yükselen ve Güneş Burcu Neden Önemlidir?

Yükselen burç kişinin bu yaşamında nasıl bir fiziksel görünüme ve kimliğe sahip olacağını anlatır. Hayatın giriş kapısı olarak da nitelendirilen yükselen burç ayrıca kişinin kaderinde payına düşen nasibi de gösterir. Bu anlamda kişi, bu hayatta ne kadar şanslı olacağı, hangi konularda şansının yaver gideceği, kendini nasıl ortaya koyacağı gibi soruların cevabını yükselene bakarak verebilir. Güneş burcu da kişinin karakterini ve kariyer isteklerini gösterir. Kişi, hangi ruh donanımıyla bu dünyaya geldiğini Güneş burcuna bakarak öğrenebilir.

Ay Burcunun Önemi

Ay burcunu astroloji, duygusal hafıza ve zihinsel donanımla özdeşleştirir. Bir doğum haritasında bulunan Ay, bulunduğu ev ve burcun da etkisiyle duygusal olanla ilişkimizin dinamiğini ortaya koyar. Nasıl mutlu oluyoruz, duygusal olarak nasıl tatmin oluyoruz gibi pek çok sorunun cevabını Ay verir. Aynı zamanda Ay, anneyle kurulan ilişkinin dinamiğini ve nasıl bir anne olunacağını da anlatır.

Ay Burcu- Yükselen İlişkisi

Ay, gecenin kraliçesi olarak bilinir. Bu nedenle bir haritadaki dişil ve feminen tarafları parlatır. Bu nedenle Ay, kişinin güzelliğinde de oldukça etkilidir. Yükselen burcun da kişinin fiziki görünümünde oldukça belirleyici olduğu bilinir. Ay ile ilişkisi kurulduğunda yükselen burç üzerindeki Ay, kişiye özellikle yüz güzelliği verir. Yüzü güzel bir insan için “Ay yüzlü” denmesinin sebebi bundandır. Bu kişinin Ay’ı yükseleninde midir, ilk bakışta anlaşılmaz fakat Ay burcunun kesinlikle yükselene olumlu açıyla görünüm yaptığı söylenebilir. Ayrıca yükselenle olumlu ilişkide olan Ay, kişinin iyi huylu, uyumlu olmasını sağlayacağı gibi tersinin de kişiyi huysuz ve huzursuz olacağı söylenebilir.

Ay Burcu- Güneş Burcu İlişkisi

Güneş burcu doğum haritada babadır. Ay ise anneyi anlatır. Haritalardaki Güneş- Ay ilişkisi kişinin anneyle babası arasındaki ilişkiyi açıklar. Aynı şekilde kişinin anne ve babasıyla olan ilişkisinin niteliğini de ortaya koyar. Bununla birlikte Güneş-Ay ilişkisi ruhla bedenin ilişkisini de açıklar. Ruh yani kişisel istek ve arzular, bedenle ne kadar koordine içinde? Bu kişi karakterini ortaya koymaya çalışırken duygusal olarak nasıl destekleniyor? Ya da kişinin başarıları onun mutlu olmasını da sağlayacak mı? gibi sorular bu ilişkinin dinamiğini anlamak adına sorulması elzem sorular arasındadır.