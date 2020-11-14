Yükselen Burç Ne Demek? Yükselen Burcun Güneş Burcundan Farkı nedir?

Yükselen Burç Ne Demek?

Yakın geçmişte burçlarla ilgili günlük, haftalık, aylık, yıllık öngörümler yapan astrologların fazlalığı ve onlara sosyal medya üzerinden rahatça ulaşmamızla astrolojiyle ilgilenenlerin sayısı da epey artmıştır. Astrolojiyle ilgilenmeye başlayanların ilk fark ettikleri şey de doğum haritalarının yükselen burca göre yorumlandığıdır. Peki, Güneş burcumuzdan yani öz burcumuzdan daha popüler hale gelen yükselen burç nedir?

Yükselen Burcun Güneş Burcundan Farkı

Güneş burcumuz doğduğumuz tarihe denk gelen burçtur. Örneğin 13 Nisan 1967 tarihinde doğan bir kişinin burcu, Güneş’in o tarihte Koç burcunda seyahat etmesi sebebiyle Koç burcudur. Güneş burcu, kişinin bu hayatında nasıl bir karakter donanımıyla yaşayacağını gösterir.

Yani aynı örnek biraz daha detaylandırıldığında söylenilebilir ki kişi bu hayatında girişimci, mücadeleci, lider ruhlu, zevkleri hızlı değişen bir karakterde olacaktır. Ama astroloji, bu karakter donanımının nasıl kullanılacağını anlamak için yükselen burca ihtiyaç olduğunu hatırlatır. Çünkü Güneş burcu karakterse, yükselen burç da kaderimizi gösterir.,

Haritanın 1. Evi Yükselen Burç

Doğum haritalarında 1. ev yükselen burcun evidir. Yükselen burç, hayata gözlerimizi açtığımız o ilk anın dakika olarak karşılığına denk gelen burçtur. Bu nedenle, yükselen burcu bulmak için doğum tarihi yetmez, doğum saatinin ve hatta doğum yerinin de bilinmesi gereklidir.

Bu bilgilerle hesaplanan yükselen burç, kişinin bu hayatında fiziksel olarak nasıl göründüğünü, toplumun onu nasıl gördüğünü anlatır. Mesela yükselen ikizler kişiye, uzun kol ve bacaklar ve hızlı hareket eden bu nedenle sürekli seyahat eden, yerinde duramayan bir mizaç verir. Güneş burcu ikizler olanların uzun boylu olacağı gibi bir ön kabul yapılamazsa da yükselen ikizler için bu genelleme yapılabilir.

Tabi her genellemenin istisnaları olduğu gibi yükselen burç için de istisnalar mevcuttur. Genelleme dışı durumları araştırmak için doğum haritasına bakılması gerektiğini hatırlamak bu nedenle önemlidir. Örneğin, yükseleni ikizler olan bir kişinin 3. Evinde yani aslan burcunda mars varsa kişinin saçları kıvırcık veya dalgalı olabilir.

Kaderimizi Belirleyen Yükselen Burç

Yükselen burç, karakterden ziyade kaderi belirleyen burç olarak kabul edilir. Bunun başlıca sebebi, doğum haritasında 1. evde yer almasıdır. 1. ev, hayata giriş kapısıdır. Doğum anının göksel fotoğrafının çekildiği düşünüldüğünde Zodyak’taki tüm gezegen ve astroidler yükselen burca göre dizilirler. 12 ayrı eve adeta paylaştırılan bu gezegen ve astroidler de bulundukları ev, yaptıkları açılara göre hayatımıza şekil ve yön verirler.

Bu kapsamlı ve girift yapı kişinin hayatında payına düşecek kısmeti anlamak adına muhteşem bir potansiyel taşımaktadır. Bu durum elbette günümüz kişisel gelişim anlayışından farklıdır. Kişinin hayatında belirleyici olanın sadece yaptığı seçimler olmadığını, o seçimlere kişiyi iten etken ve koşulların anlaşılması olduğunu hatırlamak önemlidir. Çünkü bu etkiler, kişinin kaderini belirleyen temel motifleri anlatır.