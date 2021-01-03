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  3. Yumruk yumruğa birbirlerine girdiler, sonra sarılıp gittiler

Yumruk yumruğa birbirlerine girdiler, sonra sarılıp gittiler

İstanbul Arnavutköy'de sokak ortasında tartışan 2 arkadaş bir anda tekme tokat kavga etmeye başladı. Dakikalarca süren kavganın sonunda ikilinin hiçbir şey olmamış gibi birbirine sarılıp yollarına devam etmesi çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde iki arkadaş arasında garip bir kavga yaşandı. Alacak verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başlayan ikili birden birbirlerine saldırdı. Çevredekilerin izlemekle yetindiği kavga dakikalarca sürdü. 

KAVGA ETTİKTEN SONRA BARIŞTILAR

Bir süre daha kavga eden iki arkadaş daha sonra hiçbir şey olmamış gibi birbirlerine sarıldı. Durum karşısında kavgayı seyreden mahalleli ise şaşkına uğradı. 

O ANLAR KAMERADA

İki arkadaşın sokak ortasındaki kavgası, bir cep telefonu tarafından kaydedildi. Görüntülerde arkadaşların uzun süre tekme tokat kavga ettikleri görülüyor. Kavga eden şahısların birbirilerini yerlerde sürükledikleri görülüyor.  Görüntülerde  gençlerin daha sonra hiçbir şey olmamış gibi birbirlerine sarılarak yollarına devam ettikleri görülüyor.

Yumruk yumruğa birbirlerine girdiler, sonra sarılıp gittiler

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