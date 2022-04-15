Yumuk isminin anlamı nedir, Yumuk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Yumuk isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Yumuk ismi ne demek, Yumuk ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Yumuk isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Yumuk İsminin anlamı nedir? TDK Yumuk anlamı:

Yumuk ismi Türk Dil Kurumunda iki farklı şekilde tanımlanmaktadır.

1. sıfat Yumulmuş olan, yumulmuş gibi duran, yumulu:

"Uyandı, silkindi, yumuk gözlerini açarak yere sıçradı." - Peyami Safa

2. sıfat Tombul:

"Şen, kara gözlü, yumuk, renkli bir çehre!" - Reşat Nuri Güntekin

Yumuk İsmi Kuranda geçiyor mu?

Yumuk ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

Yumuk isminin kökeni:

Yumuk ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 1 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Yumuk isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Yumuk isminin rengi:

Morsalkım

Yumuk ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Yumuk isminin Harf Analizi Nedir ?

Yumuk ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

Y : Başına buyruk, depresif

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

K : Kariyerli

Yumuk isminin Numerolojisi Kaçtır?

Yumuk ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Y : 28

U : 25

M : 16

U : 25

K : 14

= 108 – Yumuk İsminin Numeroloji Toplamı 108’dir.

Yumuk isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Yumuk ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Yumuk isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

Y: 7 U: 3 M: 4 U: 3 K: 2 = 19

1 + 9 = 10 Kader sayısıdır

Yumuk isminin 10 kader sayısına göre kişilik özellikleri

10 – Ülkücü özellikleri ile kendini göstermiştir. Sezgi gücünü artmıştır. Keşif yeteneğini geliştirerek duyarlı bir bireye dönüşmüştür. Fanatikliği azımsanmayacak derecededir. Sanatsal özellikleri ile fark edilir. Hayal kurmaktan vazgeçmez, olayları tahmin etme gücü üst seviyededir. Sakin kalmalı ve gergin olmamalıdır. Her söylenen ve yapılana karşı aşırı duyarlı olmamaya gayret etmelidir

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