Yumurta Paketleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Yumurta Paketleme İşçisi Maaşları, İş İlanları

Yumurta Paketleme İşçisi görev tanımı nedir, Yumurta Paketleme İşçisi ne iş yapar, Yumurta Paketleme İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Yumurta Paketleme İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Yumurta Paketleme İşçisi Tanımı; Üretimden gelen ürünü (yumurtayı) gerekli denetim ve kontrolden geçirerek sevkiyata hazır hale gelecek şekilde paketleyen kişidir.

Yumurta Paketleme İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Yumurta Paketleme İşçisi Maaşları

Yumurta Paketleme İşçisi maaşı ortalama aylık 3100 - TL'dir. En düşük Yumurta Paketleme İşçisi maaşı 2900 -TL, En yüksek ise 3300 - TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Yumurta Paketleme İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Yumurta Paketleme İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Bu mesleği icra edebilmek için Türk meslekler sözlüğüne göre okur yazar olmak yeterli olmaktadır.

Yumurta Paketleme İşçisi Ne İş Yapar?

a) Moba (tasnif) makinesinden gelen ürünün paketleme şartlarına uymayanları, kırık, kanlı, çift sarılı ve şekli bozuk olan yumurtaları ayrı ayrı viyollere yerleştirmek,

b) Patlak yumurtaları çöp kovasına atmak,

c) Konveyörden fazla miktarda kırık , kirli ve sarı kirli gelmesi durumunda ilgili birime bilgi vermek.

d) Uygun olan ürünlerin tarihini kontrol etmek,

e) Kontrol edilen ürünü uygun kutunun (viyol) içine talimatlar çerçevesinde yerleştirmek,

f) Ürünleri sevkiyata hazır hale getirmek,

Yumurta Paketleme İşçisi Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Yumurta Paketleme İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Yumurta Paketleme İşçisi mesleğinin meslek kodu 9321.06 olarak belirlenmiştir

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