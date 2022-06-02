Yumurta üreticileri şokta! Rekabet Kurulu'ndan 17 şirkete soruşturma

Rekabet Kurumu, resmi internet sitesinden bir duyuru yayımladı. Duyuruyu okuyan yumurta üreticileri adeta şoke oldu. Kurumun açıklamasına göre, kurul tarafından yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren 17 şirket hakkında soruşturma başlatıldığı ifadeleri yer aldı.

"REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMA"

Kurulun yayımladığı duyuruya göre, YUMBİR, üye 12 birlik ve 12 şirketin rekabeti kısıtlayıcı çeşitli eylemlerde bulunmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar" başlıklı maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açıldı.

Kurul tarafından yumurta üretimi alanında faaliyet gösteren 17 şirket hakkında da soruşturma başlatıldığı bilgilerine ulaşıldı.