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  3. Yumurtaya fiyatlarındaki yükseliş tavuk fiyatlarını açık ara solladı

Yumurtaya fiyatlarındaki yükseliş tavuk fiyatlarını açık ara solladı

Türkiye'nin yumurta ekonomisinin belirlendiği Afyonkarahisar'da yumurta fiyatlarındaki büyük artış devam ediyor. Kolisi 24-25 TL'den satılan yumurta kilogram fiyatı 13-15 TL arasında satılan tavuğun fiyatını geçti.

Yumurtaya fiyatlarındaki yükseliş tavuk fiyatlarını açık ara solladı

Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da yumurta fiyatlarında yaşanan yükselişin önüne geçilemiyor. Önceki yıllarda olduğu gibi yumurta fiyatlarında yaşanan artışa gerekçe olarak ise yem fiyatlarındaki yükseliş ve tavukların erken kesime gönderilmeleri gösterilirken, yumurta üreticileri, kooperatif ve birlikler fiyatların yükselişi ile ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Fiyatların belirlenmesinde önemli rol oynayan Başmakçı Tavukçuluk Kooperatifinin resmi internet sitesinden yayınlanan yumurtanın tane fiyatı ise büyüklüklerine göre 51-69 kuruş arasında değişiyor. Kentte yumurtanın 30'lık koli fiyatı ise büyüklüklerine göre 24-25 arasında değişiyor.

Fiyatların yükselmesine tepki gösteren vatandaşlar ise eskisi kadar sıklıkla yumurta almadıklarını ve yumurta fiyatının tavuk fiyatını geçmesini ise şaşkınlıkla karşıladıklarını ifade ettiler.

TAVUK SAYISININ DÜŞÜK OLMASI YUMURTA FİYATLARINI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Afyonkarahisar Tarım Orman İl Müdürü İbrahim Acar, yumurta fiyatlarının yükselmesinin tavuk sayısının düşmesine bağlı olduğunu aktardı. Acar, "Hayvan refahının sağlanması için Kafesteki hayvan sayısında bir düşüş meydana geldi. Ayrıca geçtiğimiz dönem Irak'a yumurta ihracatı durmuştu. Bu süreçte üreticiler hayvan sayısını azalttı. Şimdi ihracat yeniden açıldı ancak hayvan sayısının sayısı düşük olduğundan dolayı yumurta fiyatları arttı. Yumurta fiyatları zaten sürekli dalgalı gider; bir azalır, bir düşer. Şimdi yükseldi. Yumurtacılar para kazanıyor yatırım yapacak. Önümüzdeki hafta Yumurta üreticileri ile bir araya gelip sektörün durumunu değerlendireceğiz" diye konuştu.

Yumurtaya fiyatlarındaki yükseliş tavuk fiyatlarını açık ara solladı

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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