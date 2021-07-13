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  4. Yunan Bakan Yardımcısı Nikos Chardalias'tan skandal açıklama: Galatasaray kafilesi benim talimatımla alınmadı!

Yunan Bakan Yardımcısı Nikos Chardalias'tan skandal açıklama: Galatasaray kafilesi benim talimatımla alınmadı!

Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a gidip gördüğü kötü muamele sebebiyle Atina'dan geri dönen Galatasaray kafilesi hakkında açıklama yapan Yunanistan Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Chardalias, sarı kırmızılıların ülkeye kendi talimatıyla alınmadıklarını söyledi.

Yunan Bakan Yardımcısı Nikos Chardalias'tan skandal açıklama: Galatasaray kafilesi benim talimatımla alınmadı!

Yunanistan Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Chardalias,Galatasaray kafilesinin yaşadığı skandala ilişkin yaptığı açıklamada, sarı kırmızılıların ülkeye kendi talimatıyla alınmadığını söyledi.

Galatasaray'ın Yunanistan'daki sağlık protokolüne uymadığını iddia eden Chardalias, Yunanistan mevzuatına göre Galatasaray kafilesinin hızlı teste girmesi gerektiğini ancak kabul etmediğini öne sürdü.

Yardımcısı

"KAFİLE HIZLI TESTTEN GEÇMEYİ REDDETTİ"

Chardalias, "Galatasaray'la yaşanan hadisede PLF formunun (Yunanistan'a seyahat etmeden önce doldurulan elektronik Yolcu Tanımlama Formu) karekodu, gelen herkes için zorunlu bir hızlı test gösterdi. Sivil Savunma Kurumu, Türk ekibinin bekleme konusunda endişelenmemesi için ilave ekipler oluşturmak için mekanizmasını harekete geçirdi ancak kafile, mevcut Yunan mevzuatının hükümlerine uygun olarak hızlı testten geçmeyi reddetti" dedi.

Yardımcısı

'HEM ZİYARETÇİLERE HEM DE İNSAN HAKLARINA SAYGI GÖSTERİYOR'

Türk tarafından ret cevabı gelmesi üzerine talimat vererek kafilenin ülkeye girişini engellediğini belirten Chardalias, Yunanistan'da toplum sağlığıyla ilgili konularda esneklik bulunmadığını kaydetti.

Chardalias, Avrupa Birliği üyesi olan Yunanistan'da hem vatandaşların hem de ziyaretçilerin insan haklarına saygı gösterildiğini savundu.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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