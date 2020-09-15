Yunan Başbakanı Miçotakis'ten Doğu Akdeniz açıklaması: Hazırız

Yunanistan Cumhurbaşkanı Miçotakis Atina'da AB Komisyonu Başkanı Charles Michel'le bir araya geldi.Türkiye ile Yunanistan arasında sorun yaratan deniz yekti alanı anlaşmazlıklarına değinen Miçotakis,"Deniz yetki alanları konusunda Türkiye ile en kısa zamanda görüşmeye hazırız." dedi.

Başbakan Kiryakos Miçotakis, Charles Michel'le görüşmesinin ardından kameraların karşısına geçti.

Yunan Başbakan, Türkiye ile deniz yetki alanlarını belirlemek için acil olarak görüşmeye hazır olduklarını açıkladı.

TÜRKİYE NAVTEX İLAN ETMİŞTİ

Türkiye ile Yunanistan arasında sorunların odağı olan Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın faaliyetleri gerginliği artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye tarafından ilan edilen Navtex'te Yunanistan'ın Sakız Adasını silahlandırmasının hukuka aykırı olduğu belirtildi.

Türk Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından ilan edilen Navtex'te "Ege denizi 1. LA08-206/20 Numaralı Navtex mesajı ile Sakız Adasının 1923 Lozan Barış Antlaşması ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.