Yunan ekipler deprem bölgesinden İstanbul'a geldi! Alkışlarla ülkelerine uğurlandılar!

Kahramanmaraş deprem felaketinin ardından yaşanan büyük yıkım sonrası Yunanistan arama kurtarma ekibi Adıyaman'a giderek çalışmalarını sürdürmüştü! Çalışmalarını tamamlayan ekip İstanbul Havaalanına gelerek alkışlarla evlerine uğurlandı. Havaalanında duygusal anlar yaşayan ekip Türk halkından büyük ilgi gördüklerini ve güvende hissettiklerini dile getirdi.

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Yunan ekipler deprem bölgesinden İstanbul'a geldi! Alkışlarla ülkelerine uğurlandılar!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından 10 il büyük bir yıkıma uğradı. O illerden biri olan Adıyaman'da enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmalarına katılan 22 kişilik Yunan arama kurtarma ekibi, ülkelerine dönmek üzere İstanbul Havalimanı’na geldi. Bilet ve bagaj işlemlerini yapan Yunan arama kurtarma ekibi, pasaporttan geçişlerinin ardından karşılıklı dizilen İstanbul Grand Airport (İGA) görevlileri tarafından dakikalarca alkışlandı. Kurtarma ekibinin alkışlamasına havalimanı çalışanları ve diğer yolcular da eşlik etti.

Yunan ekipler deprem bölgesinden İstanbul'a geldi! Alkışlarla ülkelerine uğurlandılar!

VEDA SARILMASINDA DUYGU DOLU ANLAR

Yunan ekibi uğurlayanlar arasında İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer ile Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosu Georgia Soultanopoulou da yer aldı. Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, gösterdikleri çabadan dolayı Yunan arama kurtarma ekibine teşekkür etti. Gevrek, Yunan arama kurtarma ekibinin şefi Yannis Papastathis'e plaket takdim etti. Gevrek'in bu sırada kurtarma ekibindeki kadın üyelere sarılması sırasında duygusal anlar yaşandı. Yunan ekip ve İGA temsilcileri Türk ve Yunan bayrakları açarak toplu fotoğraf çektirdi.

Yunan ekipler deprem bölgesinden İstanbul'a geldi! Alkışlarla ülkelerine uğurlandılar!

"KENDİMİZİ GÜVENDE HİSSETTİK"

İstanbul Havalimanı’nda basın mensuplarına açıklama yapan Yannis Papastathis, ilk günden itibaren kendilerine destek veren Türk halkına minnettar olduklarını ifade etti. Papastathis, "Depremin büyüklüğünü gördüğümüzde, acımız çok büyüktü. Elimizden geldiğince çabaladık ve yapabileceklerimizi yaptık. Nereye gitmemiz gerektiyse gittik. Türk halkından çok ilgi gördük. Kendimizi güvende hissettik ve ne ihtiyacımız olduysa karşılandı. Türkiye'ye geldiğimiz ilk andan beri halk niçin geldiğimizi anladı ve bizi sürekli alkışladılar" ifadelerini kullandı.

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