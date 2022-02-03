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Yunan Sahil Güvenliği, Uluslararası suları sahiplendi! Türk balıkçı Yunanlara böyle ayar verdi!

Çanakkale'de Gökçeada'da Uluslararası sularda balık avlayan Türk balıkçının Yunan Sahil Güvenliğine karşı mücadelesi alkış topladı.

 Çanakkale'de Gökçeada ile Semadirek Adası arasında yer alan Uluslararası sularda teknesiyle birlikte balık tutmak isteyen balıkçıyı Yunan Sahil Güvenlik ekipleri taciz etti. Buranın Yunanlara ait olmadığını söyleyen ve sonuna kadar hakkını arayan İlker Özdemir isimli balıkçının mücadelesi takdir toplarken o anlar da kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

"CESARETİNİZ VARSA GELİN"

Bir süre bölgede balık avlayan Türk teknesine bir anda Yunan Sahil Güvenlik ekipleri yaklaşarak tacizde bulunmaya başladı. "Burası Yunan denizi" diyen Sahil Güvenlik Ekipleri'ne taviz vermeyen İlker Özdemir "Burası uluslararası karasuları; cesaretiniz varsa gelin. Müdahale edin, ama siz ancak kaçarsınız, birazdan Türk Sahil Güvenliği gelir arkanıza bile bakmadan kaçarsınız. Siz hep böylesiniz" şeklinde cevap verdi.

Yunan Sahil Güvenliği, Uluslararası suları sahiplendi! Türk balıkçı Yunanlara böyle ayar verdi!

SOSYAL MEDYADAN DESTEK YAĞDI

O anlar Özdemir'in teknesinde yer alan kameralar tarafından anbean kaydedilirken, beklediklerinin aksine bir tepkiyle karşılaşan Yunan Sahil Güvenlik ekipleri de bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Olayın ardından görüntüleri sosyal medya hesabından yayımlayan "İlker Reis" adlı balıkçıya binlerce destek mesajı yağdı. Kahraman balıkçının mücadelesi izleyenlerden takdirini topladı.

Yunan Sahil Güvenliği, Uluslararası suları sahiplendi! Türk balıkçı Yunanlara böyle ayar verdi!Yunan Sahil Güvenliği, Uluslararası suları sahiplendi! Türk balıkçı Yunanlara böyle ayar verdi!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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