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Yunanistan Askerlik süresini 9 aydan 12 aya çıkarmaya hazırlanıyor

Doğu Akdeniz'de ve Ege'de Türkiye'ye karşı provokatif faaliyetlerde bulunan Yunanistan, Türkiye korkusu nedeniyle askeri süresini 9 aydan 12 aya çıkarmaya hazırlanıyor. Emekli Korgeneral Yannis Baltzois, askerlik süresinin uzatılması ile ilgili olarak Askeri personel eksikliğimizi tamamlıyor açıklamasında bulundu.

Yunanistan Askerlik süresini 9 aydan 12 aya çıkarmaya hazırlanıyor

Doğu Akdeniz'de Türkiye korkusuyla titreyen Yunanistan'dan yeni hamle geldi. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Selanik'te düzenlediği basın toplantısında, Yunanistan'daki askerlik süresi konusunda değişikliğe gidileceğini duyurdu. Miçotakis, yaptığı açıklamada, ülkede zorunlu askerlik hizmeti yaşının 18 olmasının planlandığını ve planliyor, askerlik süresini 9 aydan 12 aya çıkartılması için hazırlık yapacaklarını ifade etti.

'ASKERİ PERSONEL EKSİKLİĞİMİZİ TAMAMLIYOR'

Yunan medyasına konuşan emekli Korgeneral Yannis Baltzois da askerlik süresinin değiştirilmesine ilişkin karara yönelik, "Bugün bulunduğumuz şartlar içerisinde çok gerekli bir hamle olduğunu düşünüyorum. Şu an birliklerimize yaklaşık yüzde 25- 30'luk bir artış sağlayacak hamle. Askeri personel eksikliğimizi tamamlıyor." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Kuvvetleri, 90 bini profesyonel asker olmak üzere 136 bin askeri personeli bünyesinde barındırıyor. 9.3 milyar dolarlık savunma bütçesine sahip olan Yunanistan ordusu bütçesinin %73.9'unu personel giderlerine ayırmak zorunda kalıyor. Öte yandan ABD merkezli, bağımsız Global Firepower'ın 2020 raporuna göre Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyanın en güçlü 9'uncu ordusu konumunda bulunuyor. Aynı listede Yunan ordusu 33. sırada yer alıyor



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