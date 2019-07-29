Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye hakkında yeni açıklama!

Yunanistan'da üç hafta önce iktidar olan Kriakos Miçotakis, geleneksel ilk yurt dışı ziyaretini Güney Kıbrıs'a yaptı ve Rum lider Nikos Anastasiadis ile Lefkoşa'da görüştü.

İki günlük çalışma ziyareti için Ada'da olan Yunanistan Başbakanı Kriakos Miçotakis çeşitli temaslar gerçekleştirdi ve gazetecilere açıklamalarda bulundu.

MİÇOTAKİS: "TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİNDE CESUR YENİ BİR BAŞLANGIÇ İÇİN YOLLAR BULMAYI AMAÇLIYORUM"

Yunanistan ve Türkiye arasındaki ilişkilere yönelik bir soru üzerine Miçotakis, "Amacım Türk-Yunan ilişkilerinde cesur bir yeni başlangıç için yollar bulmak. Ama bu adımların kademe kademe gerçekleştirilmesi gerek. Zaman ve güven inşası lazım." ifadelerini kullandı.

MİÇOTAKİS ÖNCEKİ KONUŞMASINDA KÜSTAH İFADELER KULLANMIŞTI

Kıbrıs sorununa ilişkin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Anastasiadis arasında planlanan görüşmeyle ilgili "ihtiyatlı iyimserlik" duyduğunu belirten Yuanistan Başbakanı Miçotakis, "Türk işgalinin son bulmasının ilk öncelikleri olduğu ve çağ dışı garantiler sisteminin çözümle birlikte kaldırılması gerektiği" iddiasında bulunmuştu.

MİÇOTAKİS'TEN KÜSTAH BİR AÇIKLAMA GELMİŞTİ: "TÜRK TAHRİĞİ CEVABINI ALACAK"

Miçotakis ayrıca, Türkiye'yi sözde 'Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını ihlal etmekle suçlayarak, ''herhangi bir Türk tahriği cevabını alacak'' dedi.