Yunanistan "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerini kaldıramadı! Türkiye'nin endişeli olduğunu söyledi! "Kendilerini süper güç sanmaya başladılar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik sözleri, Atina'yı derinden sarsmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini yediremeyen Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos ve Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou konuya ilişkin bazı açıklamalarda bulundu.

"İLERİ GİDERSEN BUNUN BEDELİ AĞIR OLUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir programda “Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan’a tek cümlemiz var, İzmir’i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz” ifadelerine yer vermişti.

"TÜRKİYE, AB'Yİ TEHDİT EDİYOR"

Sakellaropoulou Erdoğan'ın açıklamalarına değinerek, şu cümleleri kullandı: “Türkiye, revizyonist politikalarının ve yasa dışı eylemlerinin sadece Yunanistan'ı değil AB'nin tamamını tehdit ediyor. Türkiye ve Rusya, bölgede ciddi bir tehdit oluşturuyor."

"TÜRKİYE, YUNANİSTAN'IN GÜÇLENMESİNDEN ENDİŞELİ"

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos ise, Türkiye'nin Yunanistan'ın güçlenmesi nedeniyle endişeli olduğunu ifade etti. Panagiotopulos, “Her halükarda, karşı tarafa yönelik üslubu saldırgan bir seviyeye yükseltmeden projelerle cevap vermeyi tercih ediyoruz” diye konuştu.

"KENDİLERİNİ SÜPER GÜÇ SANMAYA BAŞLADILAR"

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik artarken Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene, Twitter hesabından konuya dair bir paylaşım yaptı. Sirene paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos, "Türkiye Yunanistan'ın güçlenmesi nedeniyle endişeli" demiş. Birkaç tane ikinci el savaş uçağı aldılar diye kendilerini süper güç sanmaya başladılar."

Yunanistan Cumhurbaşkanı: "Türkiye AB’yi tehdit ediyor"



Yine mesajı yanlış anlamışlar.



Türkiye "AB'ye fazla güvenme" diyor ? — Öznur Küçüker Sirene (@SireneOznur) September 7, 2022