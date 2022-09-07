Yunanistan "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerini kaldıramadı! Türkiye'nin endişeli olduğunu söyledi! "Kendilerini süper güç sanmaya başladılar"

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos ve Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, Türkiye'ye yönelik sert açıklamalarda bulundu. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Birkaç tane ikinci el savaş uçağı aldılar diye kendilerini süper güç sanmaya başladılar."

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Yunanistan "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerini kaldıramadı! Türkiye'nin endişeli olduğunu söyledi! "Kendilerini süper güç sanmaya başladılar"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik sözleri, Atina'yı derinden sarsmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini yediremeyen Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos ve Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou konuya ilişkin bazı açıklamalarda bulundu.

Yunanistan Bir gece ansızın gelebiliriz sözlerini kaldıramadı! Türkiye'nin endişeli olduğunu söyledi! Kendilerini süper güç sanmaya başladılar

"İLERİ GİDERSEN BUNUN BEDELİ AĞIR OLUR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir programda “Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan’a tek cümlemiz var, İzmir’i unutma. Adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya, bir gece ansızın gelebiliriz” ifadelerine yer vermişti.

Yunanistan Bir gece ansızın gelebiliriz sözlerini kaldıramadı! Türkiye'nin endişeli olduğunu söyledi! Kendilerini süper güç sanmaya başladılar

"TÜRKİYE, AB'Yİ TEHDİT EDİYOR"

Sakellaropoulou Erdoğan'ın açıklamalarına değinerek, şu cümleleri kullandı: Türkiye, revizyonist politikalarının ve yasa dışı eylemlerinin sadece Yunanistan'ı değil AB'nin tamamını tehdit ediyor. Türkiye ve Rusya, bölgede ciddi bir tehdit oluşturuyor."

Yunanistan Bir gece ansızın gelebiliriz sözlerini kaldıramadı! Türkiye'nin endişeli olduğunu söyledi! Kendilerini süper güç sanmaya başladılar

"TÜRKİYE, YUNANİSTAN'IN GÜÇLENMESİNDEN ENDİŞELİ"

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos ise, Türkiye'nin Yunanistan'ın güçlenmesi nedeniyle endişeli olduğunu ifade etti. Panagiotopulos, “Her halükarda, karşı tarafa yönelik üslubu saldırgan bir seviyeye yükseltmeden projelerle cevap vermeyi tercih ediyoruz” diye konuştu.

"KENDİLERİNİ SÜPER GÜÇ SANMAYA BAŞLADILAR"

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik artarken Uluslararası İlişkiler Uzmanı Öznur Küçüker Sirene, Twitter hesabından konuya dair bir paylaşım yaptı. Sirene paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos, "Türkiye Yunanistan'ın güçlenmesi nedeniyle endişeli" demiş. Birkaç tane ikinci el savaş uçağı aldılar diye kendilerini süper güç sanmaya başladılar."

Yunanistan Bir gece ansızın gelebiliriz sözlerini kaldıramadı! Türkiye'nin endişeli olduğunu söyledi! Kendilerini süper güç sanmaya başladılar

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