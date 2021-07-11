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Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Hayatında çok şeyi başarmış önemli bir lider

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili düşüncelerini dile getiren Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ''Hayatında çok şeyi başarmış bir insan. Nereden başladığını ve ülkesinin imajını ne şekilde oluşturduğunu ve nasıl güçlendirdiğini düşünürseniz, bu, onunla konuşurken göz önüne alınması gereken bir şeydir.” dedi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Hayatında çok şeyi başarmış önemli bir lider

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türk-Yunan ilişkileriyle ilgili yaptığı değerlendirmede  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili övgü dolu sözler kullandı.

Yunan Newsbomb haber sitesinin internet ortamında yayımlanan “Meeting point” programında konuşan Dendias, Erdoğan ile en son Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştüğünü anlattı. 

Dendias, “Başkan Erdoğan her şeyden önce, kişisel düzeyde konuksever bir insan. Kişisel ilişkilerde içten bir insan olduğunu söyleyebilirim. Diğer yandan, Yunanistan, bölgedeki politikasıyla kökten ve kesin olarak aynı fikirde değil. Bunu açıkça söylemeliyiz. Bu samimi bir düşünce. Herkes kendi görüşlerini söyler” diye konuştu. 

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Hayatında çok şeyi başarmış önemli bir lider

Erdoğan’ın bölgede önemli bir faktör olduğunu dile getiren Dendias, “Bizler kabul etsek de etmesek de Türkiye’yi neredeyse Kemal Atatürk kadar yönetmiş ve Türkiye’nin imajını belirlemiş bir lider. Sanırım hayatında çok şeyi başarmış bir insan. Nereden başladığını ve ülkesinin imajını ne şekilde oluşturduğunu ve nasıl güçlendirdiğini düşünürseniz, bu, onunla konuşurken göz önüne alınması gereken bir şeydir.” ifadelerini kullandı. 

Dendias, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tahmin edilemez (ne yapacağı belli olmayan) olup olmadığına ilişkin bir soruya da “Başkan Erdoğan’ın tahmin edilemez olduğunu sanmıyorum. Sanırım uyguladığı politikası kapsamında tahmin edilemez olarak görünmesi işine yarıyor. Zannedersem bir stratejisi var." şeklinde cevap verdi. 

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