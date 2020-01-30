Yunanistan, Ege Denizine yüzen barikat kuracak

Mültecilerin kaçak yollarla ülkesine girmesini engellemek isteyen Yunanistan'ın 2.7 kilometre uzunluğunda yüzen barikat kuracağı öğrenildi.

Yunanistan merkezli gazete Kathimerini, Yunanistan’ın Ege Denizi içerisinde göçmenleri engellemek için 2.7 kilometre uzunluğunda yüzen barikat kurulacağını duyurdu. Barikatın, yarım metre yüksekliğinde olacağı ve gece görülebileceği belirtildi. Habere göre, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos söz konusu barikata ilişkin yaptığı açıklamada, "Yüzen bariyerler doğru bir adımdır. Sonuçta ne olacağını, caydırıcılık olarak etkisinin ne olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Yunanistan Hükümeti Sözcüsü Stelios Petsas, "İstediğimiz sonuçları getirip getiremeyeceğini görmek için test etmemiz gerekiyor" dedi.

AB: BU BİZİM İÇİN ANLAŞILIR DEĞİL

Avrupa Birliği Komisyonu Göç ve İçişleri Sözcüsü Adalbert Jahnz, Yunanistan’ın Ege Denizi içerisinde göçü engellemek için 2.7 kilometre uzunluğunda barikat kurma fikrinin, Avrupa Komisyonu tarafından henüz net olarak anlaşılamadığını belirtti. Jahnz, "Duyuruyu basında gördük. Yunan yönetiminin tam olarak ne istediğini ve bu bariyerlerin inşa edilmesindeki amacı daha iyi anlamak için iletişim halinde olacağız. Şu anki aşamada bu bizim için tam olarak anlaşılır değil. Komisyon bu konudaki rolünü tam anlamıyla oynayacaktır" ifadelerini kullandı.