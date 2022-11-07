Yunanistan geri itti,138 düzensiz göçmeni Türk kara suları kurtardı: 75 göçmen yakalandı

İzmir’in Çeşme, Dikili ve Seferihisar ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 138 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 75 göçmen yakalandı.

Melahat Ersoy
Editör
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Yunanistan geri itti,138 düzensiz göçmeni Türk kara suları kurtardı: 75 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 4-6 Kasım tarihleri arasında Dikili ve Seferihisar ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salları ve lastik bot içerisindeki 138 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yunanistan geri itti,138 düzensiz göçmeni Türk kara suları kurtardı: 75 göçmen yakalandı

75 GÖÇMEN YAKALANDI

4 Kasım tarihinde ise Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen lastik botlar içerisindeki 75 göçmen yakalandı.

Yunanistan geri itti,138 düzensiz göçmeni Türk kara suları kurtardı: 75 göçmen yakalandı

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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