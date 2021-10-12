Yunanistan Girit'te 6.3 büyüklüğünde deprem! Depreme dair görüntüler şoke etti!

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Yunanistan'ın Girit adası açıklarında 16.2 km derinlikte saat 12.24 sıralarında deprem meydana geldi. Şiddetli depremin ardından 4 ve 3.7 büyüklüğünde peş peşe deprem yaşandı. Depremin Türkiye'den de hissedildiği aktarıldı. O korkunç depreme dair görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

TÜRKİYE'DE HİSSEDİLDİ!

AFAD'dan gelen bilgiye göre İzmir, Aydın, Alanya ve Muğla illerinde de hissedilen 6.3 büyüklüğündeki deprem Yunanistan'ın Lasithi ilinde gerçekleşti. Depremin yaşanmasının ardından, o illerde yaşayan vatandaşlar sosyal medyada depremi hissettiklerini dair mesajlar paylaştı.