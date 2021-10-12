Asvel Villeurbanne - Anadolu Efes EuroLeague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Nihal Yalçın'la gerginlik yaşayan Tamer Karadağlı'nın eski görüntüleri gündem oldu! Kritik konularda sergilediği duruş dikkat çekti!Kibutz ne demek, TDK'ya göre Kibutz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Biyoritim ne demek, TDK'ya göre Biyoritim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?AFAD personel alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır 2021? AFAD lise mezunu personel alımı başvuru tarihi ne zaman 2021?Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Konulu G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'nde konuştu: Ülkemiz yeni bir göç yükünü taşıyamazAlba Berlin - Fenerbahçe Beko EuroLeague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Oğuzhan Özyakup ve Fabrice N'Sakala yolcu! Siyah beyazlılardan sözleşme teklifi gelmedi!Oya Başar eski eşi Levent Kırca'yı ölümünün 6. yılında da unutmadı! Paylaşımı yürek burktu!Lisans KPSS başvuru tarihi 2021? KPSS 2022 Lisans sınavı ne zaman?
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Yunanistan Girit'te 6.3 büyüklüğünde deprem! Depreme dair görüntüler şoke etti!

Yunanistan Girit'te 6.3 büyüklüğünde deprem! Depreme dair görüntüler şoke etti!

AFAD'ın paylaştığı son bilgilere göre; Yunanistan'ın Lasithi kentinde 12:24'te 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu sebeple İzmir, Denizli, Aydın, Alanya ve Muğla illerinde de deprem hissedildi. Bunun ardından depremin yaşandığı anlara ait görüntülere ulaşıldı.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Yunanistan'ın Girit adası açıklarında 16.2 km derinlikte saat 12.24 sıralarında deprem meydana geldi. Şiddetli depremin ardından 4 ve 3.7 büyüklüğünde peş peşe deprem yaşandı. Depremin Türkiye'den de hissedildiği aktarıldı. O korkunç depreme dair görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

040820210046060768957-003.jpg

TÜRKİYE'DE HİSSEDİLDİ!

AFAD'dan gelen bilgiye göre İzmir, Aydın, Alanya ve Muğla illerinde de hissedilen 6.3 büyüklüğündeki deprem Yunanistan'ın Lasithi ilinde gerçekleşti. Depremin yaşanmasının ardından, o illerde yaşayan vatandaşlar sosyal medyada depremi hissettiklerini dair mesajlar paylaştı. 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT