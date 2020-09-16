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Yunanistan hükümetinden 'Felaketle sonuçlanan başarısızlık' örneği

Yunan hükümeti tarafından öğrencilere ücretsiz olarak sunulan maskelerin hem çocuklar hem de büyükler için çok büyük olması, hükümet eleştirilerine sebep olurken Başbakanının kız kardeşi ve iktidar partisi milletvekili Dora Bakoyanni, durumu 'Felaketle sonuçlanan başarısızlık örneği' olarak nitelendirdi.

Yunanistan hükümetinden 'Felaketle sonuçlanan başarısızlık' örneği

Yunan hükümetinin okullara dağıttığı ücretsiz maske hayal kırıklığı oluşturdu. Yunan hükümetinin okullara ücretsiz maske sağlama planı hayal kırıklığı oluşturdu. Teslim edilen maskelerin yanlış ölçümler nedeniyle hem çocuklar hem de yetişkinler için çok büyük olması fiyaskoya neden oldu. Yunan yetkililer bu hafta okullara ilk parti maskenin teslim edilmesinin ardından ortaya çıkan görüntüler üzerine başarısızlığını kabul etti.

Yunanistan hükümetinden 'Felaketle sonuçlanan başarısızlık' örneği

SORULAR CEVAPSIZ KALDI

500 bin maske ihalesini kazanan firma yetkilisi Yiannis Stathopoulos, Open TV'ye verdiği demeçte, "Boyut başından beri çok büyüktü" itirafında bulundu. 10 yaşın altındaki çocuklara yönelik maskelerin 10x18 santimetre, daha büyük okul çocukları içinse 12x22 santimetre boyutunda olduğunu söyledi. Sağlık Bakan Yardımcısı Vassilis Kontozamanis ise, başarısızlığı hükümet ile firma arasındaki yanlış anlaşılmaya bağladı. Ölçülerin önceden hazırlanmış kumaşlar için verildiğini söyledi. Ancak maskeleri sipariş eden hükümet kanadı ile üreten firma, sadece çocuklar için değil herkes için çok büyük olan maskelerin neden daha önce dikildiği konusunda gelen soruları cevapsız bıraktı.

Yunanistan hükümetinden 'Felaketle sonuçlanan başarısızlık' örneği

SAĞLIK BAKANI, FİYASKONUN KISA SÜREDE DÜZELTİLECEĞİ SÖZÜNÜ VERDİ

Üretici firma temsilcisi Stathopoulos ise şartnamelerin Yunanistan hükümetine bağlı korona virüs sağlık uzmanları komitesi tarafından sağlandığını iddia etti. Hükümetin maske fiyaskosuna Yunanistan Başbakanının kız kardeşi ve iktidar partisi milletvekili Dora Bakoyanni'den bile tepki aldı. Bakoyanni, "Felaketle sonuçlanan bir başarısızlık" olarak tanımladı. Sağlık Bakanlığı ise maske fiyaskosunun kısa süre içinde düzeltileceğine söz verdi.

Yunan sosyal medyası ise okul çocuklarının eve getirdiği devasa maskelerin absürt görüntüleri ile dolup taştı. Ağzı ve burnu kapatması gereken maskelerin yüzün tamamını kapatması esprilere neden oldu.

Berna Akkaya
Editör


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