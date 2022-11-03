Yunanistan tarafından geri itilen 130 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Çeşme, Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 130 göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Melahat Ersoy
Editör
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Yunanistan tarafından geri itilen 130 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 1 Kasım 09.20 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında, can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

Yunanistan tarafından geri itilen 130 göçmen kurtarıldı

YUNANİSTAN GERİ İTTİ SAHİL GÜVENLİK KURTARDI

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 29 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Ekipler, aynı gün Menderes ilçesi açıklarında, saat 13.05 sıralarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 41 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yunanistan tarafından geri itilen 130 göçmen kurtarıldı

60 GÖÇMEN KURTARILDI

Ekipler, 1 Kasım günü Çeşme ilçesi açıklarında, iki can salı ve lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen iki can salı ve lastik bot içerisindeki toplam 60 göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Yunanistan tarafından geri itilen 130 göçmen kurtarıldı

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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