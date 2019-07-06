Yunanistan Türkiye'yi ABD'nin casus uçaklarıyla izleyecek!

NATO üzerinden devreye sokulacak planın gerçekleşmesi halinde Girit Suda Üssü, Selanik (Thessaloniki-Sedes), Kavala-Hrisupoli ve Larissa gibi bölgelerde bulunan havaalanlarında Ağustos ayında kontrolleri tamamlanıp, sonbaharda da konuşlanmaları gerçekleştirilecek.

CASUS UÇAKLAR GELİYOR

ABD Hava Kuvvetlerinin yüksek irtifa keşif uçağı RQ-4 Global Hawk, günümüzün en etkili İHA sistemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Amerika Yunanistan ile anlaşması halinde keşif uçakları ortaklaşa şekilde izleme faaliyetlerini üstlenecek. ABD merkezli savunma şirketi Northrop Grumman tarafından geliştirililen RQ-4 Global Hawk, 24 saat havada kalma özelliğine sahip ve 16 kilometre yüksekten uçarak gözlem yapabiliyor.

ATİNA S-400 KRİZİNDEN FAYDALANIYOR

Doğu Akdeniz'de yeraltı kaynaklarının keşfinden bu yana Washington - Atina arasındaki koordinasyon artarken askeri yakınlaşmanın kapsamı da genişliyor. Washington-Ankara hattındaki tansiyonu kullanmak isteyen Atina, ABD ile diplomatik ve askeri ilişkileri derinleştirerek Doğu Akdeniz'de jeopolitik güç dengesi sağlamaya çalışıyor.

YENİ NESİL İHA'LAR KONUŞLANDIRILABİLİR

Atina ve Washington arasındaki görüşmeler halihazırda MQ-9 Reaper tipi SİHA ve modeli bilinmeyen iki İHA'nın zaten konuşlandırılmış bulunduğu Larissa Askeri Hava Üssü etrafında dönüyor. ABD-Yunanistan arasındaki Larissa üssünde kalma sözleşmesi Ağustos ayında sona ereceği için şu anda iki seçenek müzakere ediliyor. Birinci olasılık, KC-135 tankerlerinin oraya yerleştirilmesi olurken, daha az muhtemel olan ikinci senaryoya göre ise, varolan MQ-9 Reaper tipi SİHA'ların yerine, RQ-4 Global Hawk'ın da aralarında bulunduğu yeni İHA'lar konuşlandırılması.