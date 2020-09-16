Yunanistan'a Türkiye ile iş birliği yapması için bir çağrı da Kuzey Makedonya'dan

Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Türkiye'nin, Yunanistan'ın komşusu ve kendilerinin de iyi bir dostu olduğunu belirterek, Atina yönetimine Türkiye ile iş birliği çağrısı yaptı. "Economist" konferansına katılmak üzere Atina'da bulunan Zaef, "Ta Nea" gazetesine verdiği mülakatta, Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin limana geri dönmesini "desteklediğini" belirten Zaev, Balkanlar ve Güneydoğu Avrupa'da barış ve dostluk politikalarından yana olduğunu söyledi.

"ABD VE ÇİN'İN ÖNÜNDE, BİRLİK İÇİNDE DURMALIYIZ"

Zaev, vatandaşların, sorunların değil, iş birliğinin artmasını beklediğine dikkati çekerek, "Çünkü buna (sorunların artmasına) ihtiyacımız yok. 21. yüzyıldayız ve 4. endüstri devrimini yaşıyoruz. Dolayısıyla Batı Avrupa, ABD ve Çin'in önünde birlik içinde durmamız gerekiyor." dedi.

Bölge ülkeleri arasındaki güçlü bağların önemine işaret eden Zaev, "Zeki olalım. Umarım bu (gerilim) bir daha olmayacak. Çünkü Türkiye sizin komşunuz ve bizim de iyi bir dostumuz." ifadesini kullandı.

Zaev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa ve Balkanlardaki Müslümanların lideri olmayı hedeflediği yönündeki bir soruya ise, "Hayır. Vatandaşlar, kendilerini vatandaş olarak karşılarına alan liderlere ihtiyaç duyuyor. Ben çok uluslu bir ülkeden geliyorum. Kuzey Makedonya'da halkın yüzde 70'i Ortodoks ama yüzde 25-26'sı da Müslümandır ve bir arada yaşıyoruz." yanıtını verdi.