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Yunanistan'da gençlere flaş teşvik! Aşı olan, parayı kapar!

Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan aşılama çalışmalarında diğer ülkelerden geri olan Yunanistan'da, gençlere aşı konusunda teşvik etme adına ilk dozdan sonra 150 euroluk kart hediye edilecek.

Yunanistan'da gençlere flaş teşvik! Aşı olan, parayı kapar!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları hızla devam ediyor. Birçok ülkede öncelikli yaş gruplarına yapılan aşılar sona ermek üzereyken, Yunanistan'dan farklı bir teşvik kararı geldi. Yunanistan'ın verdiği yeni karar, gençleri teşvik etmek üzere alındı. Aşılamanın yavaş ilerlemesi sebebiyle, Yunanistan'ın Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ülkede 18-25 yaş aralığındaki gençleri aşıya teşvik etmek için para  ödemesi yapılacağını duyurdu. 

Yunanistan'da gençlere flash teşvik! Aşı olan, parayı kapar!

YUNANİSTAN'DAN GENÇLERE 150 EUROLUK AŞI TEŞVİKİ

Aşılamada geri oldukları bilinen Yunanistan, önceliği gençlerden yana kullandı. Gençlerin aşı  olması için teşvik kararı alan Yunanistan, aşı olan gençlere 150 euro para ödemesi yapacağını duyurdu. Yunan haberlerinde durum şu şekilde özetleniyor "Yunan Başbakanı Miçotakis sürpriz bir açıklama yaptı. İlk dozunu alan 18-25 yaş arasındaki ilk dozunu yaptıran gençlere 150 euro yüklü bir kart verilecek. Özellikle seyahatlerde ve kültürel faaliyetlerde ve kültürel faaliyetlerde kullanılabilecek. Gençler seyahate gidebilecek, konserlere gidebilecek." "Özgürlük kartı" adı verilen içinde 150 Euro olan kartlar, 1996-2003 yılları arasında doğan, ilk doz aşısını yaptıran kişilere verilecek. Yunanistan'da yaklaşık 940 bin gencin bu kartı alabileceği tahmin ediliyor.

Yunanistan'da gençlere flash teşvik! Aşı olan, parayı kapar!

BİZ NEDEN BEDAVAYA YAPTIRDIK?

Yunanistan'ın bu cömert kararına olumlu yorumlar olması dışında olumsuz tepkiler de var. Çeşitli vatandaşlar, "biz neden bedava yaptırdık bu aşıyı" diye şikayette bulunuyorlar. Acil olarak nüfusun aşılanması gerekiyor. Delta varyantı var. Atina'ya da ulaşacağı söyleniyor.

Yunanistan'da gençlere flash teşvik! Aşı olan, parayı kapar!

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