Yunanistan'da skandal görüntüler! Kur'an-ı Kerim yazılı futbol topu büyük tepki çekti!

Yunanistan'da üzerinde Kur'an-ı Kerim yazılı futbol topunun büyük tepki toplaması sonrası İskeçe Müftülüğü son konusu topun her yerden toplatarak satışını durdurdu.

Rukiye Karapunar
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Yunanistan'da skandal görüntüler! Kur'an-ı Kerim yazılı futbol topu büyük tepki çekti!

Yunanistan’da üzerinde “Kur’an-ı Kerim” yazılı futbol toplarının çocuk mağazasında görüldükten sonra çekilip paylaşılması büyük tepkilere neden oldu. Görüntülerin tepki çekmesi sonrası söz konusu topların satışı İskeçe Müftülüğünün tepkisi üzerine durduruldu. Toplar toplatılırken üretici firma ürünün piyasadan çekildiğini aktardı.

İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Müftülük avukatı aracılığıyla firma yetkileriyle görüşüldüğünü ve durumun kabul edilemez olduğunun bildirildiğini aktardı. Bu durum üzerine üretici firma, üzerinde “Kur’an-ı Kerim” yazılı futbol toplarının satışının durdurulduğunu açıkladı.

Yunanistan'da skandal görüntüler! Kur'an-ı Kerim yazılı futbol topu büyük tepki çekti!

TERCÜME HATASI OLDUĞUNU İDDİA ETTİLER

Olayın basında ve sosyal medyada da yer almasının ardından üretici firma basın açıklaması yaptı. Atina merkezli Star firması konuyla ilgili açıklamasında, 35/859 seri numaralı deri futbol topu üzerinde, bazı vatandaşların dini inançlarıyla ilgili ögeler içeren resim nedeniyle ürünün piyasadan çekildiğini belirtti. Firma, söz konusu olayın hatalı tercüme nedeniyle yanlışlıkla yaşandığını savundu.

Yunanistan'da skandal görüntüler! Kur'an-ı Kerim yazılı futbol topu büyük tepki çekti!

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