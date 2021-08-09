Yunanistan'da yangın bilançosu büyüyor! Günlerdir kontrol altına alınamayan yangın şimdiye kadar görülmemiş bir kabus gibi

Yunanistan'da birçok noktada 10 gündür devam eden orman yangınlar, ekiplerin tüm müdahalelerine rağmen bir türlü kontrol altına alınamıyor. İçerisinde başkent Atina'nın yer aldığı Attika bölgesinin kuzey kesimleri ve Eğriboz Yarımadası ile Mora Yarımadası'ndaki yangınlar zaman zaman yeniden yanmaya başlarken, ülke genelindeki yangınlarda en az 500 bin dönümlük ormanlık alan ve tarım arazisi ile yüzlerce ev ve iş yeri yanarak kül oldu, çok sayıda araç ise hurda oldu.

"ŞİMDİYE KADAR GÖRÜLMEMİŞ BİR KABUS GİBİ"

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ülkede devam eden orman yangınları hakkında açıklamalarda bulundu. En az 500 bin dönümlük ormanlık alan ve tarım arazisinin yok olduğu yangınlarla ilgili olarak "Kabus gibi bir yaz" diyen Miçotakis, "Yerleşim bölgelerine yakın ormanlık bölgelerinde bu yaz çıkan yangınlar şimdiye kadar görülmemiş bir kabus gibi." ifadelerini kullandı.

"MAĞDURİYETLER GİDERİLECEK"

Ekiplerin yangınlara karşı ara vermeden mücadele ettiklerini belirten Miçotakis, "Önce insanların hayatına öncülük veriyoruz; yangına yakın yerleşkeleri boşaltılmasına özen gösterdik, bu nedenle can kaybımız olmadı." dedi. Yunanistan başbakanı yangından dolayı mağdur olanlara gerekli yardımların yapılacağını, zarar gören evlerin yenilerinin inşa edileceğini ve yanan ormanlıkların tekrar ağaçlandırılacağını ifade etti.