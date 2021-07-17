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Yunanistan'daki vaka sayılarında korkutan artış: Bir ayda 10 katına çıktı! Kısıtlamalar geri döndü!

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelede, küresel çapta yeni varyantlar vaka sayılarını artırırken özellikle yaz sezonunun gelişiyle birlikte birçok ülkede kısıtlamalar geri döndü. Komşu ülke Yunanistan'da da vaka sayılarındaki ciddi artış, sokağa çıkma yasağını beraberinde getirdi.

Yunanistan'daki vaka sayılarında korkutan artış: Bir ayda 10 katına çıktı! Kısıtlamalar geri döndü!

Yunanistan’da turizm sezonu, yeni kısıtlamalarla birlikte başladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki ciddi artış sebebiyle bazı bölgelerde kısıtlamalar sertleştirilirken Mikonos Adası’nda tekrar gece sokağa çıkma yasağı getirildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Sivil Savunma ve Kriz Yönetim Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, yaptığı yazılı açıklamada, Mikonos’da son 24 saatte yaşanan izdiham ve eğlence yerlerindeki kümelenmeler nedeniyle vakalarda endişe verici artış kaydedildiğini belirtti.

Yunanistan'daki vaka sayılarında korkutan artış: Bir ayda 10 katına çıktı! Kısıtlamalar geri döndü!

Hükümetin bu konuda ek tedbirler almayı kararlaştırdığını aktaran Hardalias, yeni tedbirler kapsamında Mikonos’da bugünden itibaren 01.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildiğini bildirdi.

Yunanistan'daki vaka sayılarında korkutan artış: Bir ayda 10 katına çıktı! Kısıtlamalar geri döndü!

24 SAAT MÜZİK YASAĞI

Hardalias, özel ya da kamuya ait alanlarda düzenlenen törenlerde 20’den fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığını ve restoran, kafe gibi eğlence yerlerinde 24 saat boyunca müzik yasağı uygulanacağını kaydetti.

Yunanistan'daki vaka sayılarında korkutan artış: Bir ayda 10 katına çıktı! Kısıtlamalar geri döndü!

26 Temmuz’a kadar sürecek yasaklara uymayanlara 50 binden 200 bin avroya kadar para cezası kesileceğini belirten Hardalias, "Mikonos’da virüsün yayılması önlenerek ve kontrol altına alınarak Ada’nın yeniden normale dönebilmesi için Ada halkına, ziyaretçilere ve iş yeri sahiplerine tedbirlere sadık bir şekilde uymaları çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Yunanistan'daki vaka sayılarında korkutan artış: Bir ayda 10 katına çıktı! Kısıtlamalar geri döndü!

BİR AYDA 10 KAT ARTTI

Yunan medyasındaki haberlerde, ülkede son bir ayda günlük vaka sayılarının 10 katına çıktığı, en yüksek artış oranlarının Atina, Selanik, Yanya, Grevena bölgelerinde ve Girit Adası başta olmak üzere bazı Ege adalarında tespit edildiği bildirildi.

Yunanistan'daki vaka sayılarında korkutan artış: Bir ayda 10 katına çıktı! Kısıtlamalar geri döndü!

Yunan hükümeti kısa süre önce vakalardaki hızlı artış sebebiyle aşılama mecburiyeti başta olmak üzere, kısıtlamaların sertleştirilmesini ve çok sayıda önlemin hayata geçirilmesini kararlaştırmıştı.

Yunanistan'daki vaka sayılarında korkutan artış: Bir ayda 10 katına çıktı! Kısıtlamalar geri döndü!

SADECE AŞILI KİŞİLERE İZİN

Başbakan Kiryakos Miçotakis'in 12 Temmuz'da açıkladığı yeni kararlar doğrultusunda, ülkedeki sağlık personeline, 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere, aşı olma zorunluluğu getirilmişti.

Yunanistan'daki vaka sayılarında korkutan artış: Bir ayda 10 katına çıktı! Kısıtlamalar geri döndü!

Tiyatrolar, spor salonları ve eğlence mekanları gibi kapalı yerlere, 16 Temmuz'dan itibaren sadece aşılı kişilerin girişine izin verilmişti.

Restoran, kafe ve barların kapalı alanlarına da aşısız kişiler alınmayacağı belirtilmiş; aşı olmayı reddeden çalışanların açığa alınacağı, tedbiri ihlal eden hastanelere de 50 bin avro para cezası uygulanacağı kaydedilmişti.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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