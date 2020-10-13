Gökçeada ve Bozcaada'da bazı feribot seferleri iptal!İzmir merkezli FETÖ operasyonu kapsamında 110 kişi hakkında gözaltı kararıSahte içki can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 18'e yükseldiİstanbul merkezli FETÖ operasyonu:  32 gözaltıAksaray’da tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıSinir krizi geçirdi, pompalı tüfekle dehşet saçtı: 4 ölü, 3 yaralıHamas: İsrail, tutuklulara saldırmanın bedelini ödeyecekYunanistan'dan bir skandal daha: 25 sığınmacı ölüme terk edildi!Meteoroloji uyardı: Kıyı Ege'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyorErmeniler Kanada'da, Türk ve Azerbaycanlılara saldırdı
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Yunanistan'dan bir skandal daha: 25 sığınmacı ölüme terk edildi!

Yunanistan'dan bir skandal daha: 25 sığınmacı ölüme terk edildi!

İzmir'de Yunanistan kuvvetleri tarafından Türk kara sularına bırakılan korunmasız can sandallarındaki 25 kişi, ölüme terk edildi. Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla kurtarılan sığınmacılar, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne telim edildi.

Yunanistan'dan bir skandal daha: 25 sığınmacı ölüme terk edildi!

İzmir'de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can sallarındaki 25 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi Karaada açıklarında iki can salında bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can sallarındaki 25 sığınmacıyı kurtardı.

Sığınmacılar, işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne telim edildi.

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT