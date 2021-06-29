Yunanistan'dan bir skandal daha! 42 göçmene yaptıkları ağızları açık bıraktı: Önce soydular, sonra dövüp Türkiye'ye yolladılar!Obradovic resmen Partizan'daGelinim Mutfakta Kıymalı Tirit tarifi | Kıymalı Tirit nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Gelinim Mutfakta 29 Haziran Salı puan durumu | 29 Haziran Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Düğüne damga vurdu! Taner Ölmez'in annesi güzelliğiyle dikkat çekti!İSKİ ilçe ilçe açıkladı, uyardı! 16 saat su kesintisi yaşanacakRabih isminin anlamı nedir, Rabih ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Hasan isminin anlamı nedir, Hasan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Çakım isminin anlamı nedir, Çakım ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Çağır isminin anlamı nedir, Çağır ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
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  3. Yunanistan'dan bir skandal daha! 42 göçmene yaptıkları ağızları açık bıraktı: Önce soydular, sonra dövüp Türkiye'ye yolladılar!

Yunanistan'dan bir skandal daha! 42 göçmene yaptıkları ağızları açık bıraktı: Önce soydular, sonra dövüp Türkiye'ye yolladılar!

Milli Savunma Bakanlığı yetkililerince yapılan açıklamada, Avrupa'ya gitmek isteyen 42 düzensiz göçmenin kıyafetlerinin Yunan güçleri tarafından çıkarıldığı ve göçmenlerin darbedildikten sonra Türkiye'ye gönderildiği belirtildi.

Yunanistan'dan bir skandal daha! 42 göçmene yaptıkları ağızları açık bıraktı: Önce soydular, sonra dövüp Türkiye'ye yolladılar!

Milli Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, çıplak bir şekilde Türkiye karasularında görülen düzensiz göçmenlerin Yunan askerleri tarafından dövüldüğü ifade edildi.

Yunanistan'dan Türkiye'ye, yasa dışı yollarla geçmek isteyen 42 düzensiz göçmenin Yunanistan sınırlarında yakalandığı ve Yunan askeri güçleri tarafından şiddete uğradıklarının belirtildiği açıklamada, göçmenlerden 12'sinin çıplak olduğu bilgisi verildi.

Yunanista'dan bir skandal daha! 42 göçmene yaptıkları ağızları açık bıraktı: Önce soydular, sonra dövüp Türkiye'ye yolladılar!

'YEMEK, SU VERMEDİLER, SOYDULAR, DÖVDÜLER'

Edirne sınırında yakalanan göçmenlerin, insani ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, Nazımbey Çiftliği bölgesine geçişine müsaade edildiği vurgulandı.

Yunanista'dan bir skandal daha! 42 göçmene yaptıkları ağızları açık bıraktı: Önce soydular, sonra dövüp Türkiye'ye yolladılar!

Düzensiz göçmenlerle yapılan görüşmelerde Yunanistan'da yakalandıktan sonra kendilerine yemek ve su verilmediği, sert şekilde davranıldığı, tamamen kıyafetleri çıkarılarak Türkiye'ye zorla ve dövülerek gönderildikleri öğrenildi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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