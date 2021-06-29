Yunanistan'dan bir skandal daha! 42 göçmene yaptıkları ağızları açık bıraktı: Önce soydular, sonra dövüp Türkiye'ye yolladılar!

Milli Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, çıplak bir şekilde Türkiye karasularında görülen düzensiz göçmenlerin Yunan askerleri tarafından dövüldüğü ifade edildi.

Yunanistan'dan Türkiye'ye, yasa dışı yollarla geçmek isteyen 42 düzensiz göçmenin Yunanistan sınırlarında yakalandığı ve Yunan askeri güçleri tarafından şiddete uğradıklarının belirtildiği açıklamada, göçmenlerden 12'sinin çıplak olduğu bilgisi verildi.

'YEMEK, SU VERMEDİLER, SOYDULAR, DÖVDÜLER'

Edirne sınırında yakalanan göçmenlerin, insani ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, Nazımbey Çiftliği bölgesine geçişine müsaade edildiği vurgulandı.

Düzensiz göçmenlerle yapılan görüşmelerde Yunanistan'da yakalandıktan sonra kendilerine yemek ve su verilmediği, sert şekilde davranıldığı, tamamen kıyafetleri çıkarılarak Türkiye'ye zorla ve dövülerek gönderildikleri öğrenildi.