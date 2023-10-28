Yunanistan'dan kritik Türkiye kararı! 7 adada geçerli olacak!

Atina yönetiminin Türk vatandaşlarına Ege adalarında 1 yıl süreli “kapıda vize” uygulaması hazırlığında olduğu öğrenildi. Buna göre kapıda vize uygulaması Meis, İleryoz, İstanköy, Sakız, Sisam, Midilli ve Rodos adaları için uygulanacak.

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Yunanistan'dan kritik Türkiye kararı! 7 adada geçerli olacak!

Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Dimitirs Keridis’in, hafta başında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yla Ankara’da yaptığı görüşmeden sonra, müzakereleri devam eden bir anlaşma taslağının ana hatları Yunan medyasına sızdı.

Yunan Kathimerini gazetesine göre “mutabakat muhtırası” başlıklı anlaşmanın taslağında, Türk vatandaşlarına adalar ziyareti kapsamında 1 yıl süreli “kapıda vize” uygulaması öngörülüyor.

15 GÜN İLE SINIRLIYDI

Kapıda vize uygulaması Rodos, Midilli, Sisam, Sakız, İstanköy, İleryoz ve Meis adalarında uygulanacak. COVID-19 salgını öncesinde adalardaki “kapıda vize” uygulaması yalnızca 15 gün ile sınırlıydı.

Kaynak: Tv100

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