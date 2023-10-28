Yunanistan'dan kritik Türkiye kararı! 7 adada geçerli olacak! Atina yönetiminin Türk vatandaşlarına Ege adalarında 1 yıl süreli “kapıda vize” uygulaması hazırlığında olduğu öğrenildi. Buna göre kapıda vize uygulaması Meis, İleryoz, İstanköy, Sakız, Sisam, Midilli ve Rodos adaları için uygulanacak.