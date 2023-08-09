Yunanlıları çıldırtacak gelişme! Rusya, KKTC'de konsolosluk hizmeti vermeye başlayacak

Rusya merkezli haber ajansı TASS'a konuşan bir yetkili, çok yakında Lefkoşa'nın kuzey kesiminde konsolosluk hizmeti verileceğini söyledi.

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Yunanlıları çıldırtacak gelişme! Rusya, KKTC'de konsolosluk hizmeti vermeye başlayacak

Rusya merkezli TASS haber ajansı, Moskova yönetiminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konsolosluk açma kararı aldığını dünyaya duyurdu.

"ÇALIŞMALAR DÜZENLİ ŞEKİLDE YAPILACAK"

Rusya'nın GKRY Büyükelçiliğinden bir yetkili, "Çok yakın bir zamanda Lefkoşa şehrinin kuzeyinde konsolosluk hizmetleri vermeye başlayacağız. Çalışmalar düzenli şekilde yapılacak" açıklamasında bulundu.

KONSOLOSLUK ADIMI NE ANLAMA GELİYOR?

Söz konusu adımın, Rusya'nın Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan Rus vatandaşlarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmek için atılacağına işaret eden yetkili, ABD, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'nın uzun süredir Kıbrıs'ın kuzeyine yönelik konsolosluk hizmetleri verdiğini kaydetti.

50 BİNDEN FAZLA RUS YAŞIYOR

Rusya'nın konsolosluk açma kararı kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Elde edilen verilere göre Ada'nın kuzeyinde 50 binden fazla Rus vatandaşı yaşıyor.

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