Yunus Değirmenci: "Yeni yılda umudumuz her zamankinden fazladır”

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Özçelik-İş Sendikasının Genel Başkanı Yunus Değirmenci, yayınladığı yeni kutlaması mesajında, 2019 yılının çalışanların yüzünün güldüğü bir yıl olmasını dileyerek beklentilerini dile getirdi.

Özçelik-İş Sendikasının Genel Başkanı Yunus Değirmenci, "2019 yılı, enflasyon canavarının nefesinin kesildiği, kıdem tazminatı sorununun işçilerin lehine sonuçlandığı, maaşlardaki vergi dilimi uygulamasının adil bir düzene sokulduğu, fabrika çarklarının hızla döndüğü, işsizliğin yerle bir edildiği, FETÖ ve PKK'nın hendeklere gömüldüğü, ekonomik saldırıların püskürtüldüğü, gönül coğrafyamızdaki Müslüman kardeşlerimizin gözyaşlarının dindiği bir yıl olmasını diliyorum" dedi.

Yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayınlayan Değirmenci, yeni yıldan umutlu olduklarını ifade ederek, beklentilerini de dile getirdi. 2018 yılının içteki ve dıştaki saldırılar nedeniyle zor bir yıl olduğunu kaydeden Değirmenci, "Geride bıraktığımız yıl, başta ekonomik saldırılar olmak üzere ülkemizi köşeye sıkıştırmak için her yolun denendiği bir yıl oldu. Türkiye düşmanlarının her türlü argümanı kullanarak nefretle gerçekleştirdikleri saldırılar, yine milletimizin milli birlik ve beraberliği ile basiretli duruşu sayesinde boşa çıkarılmıştır. Bu nedenle ülkemizin çözülemeyecek hiçbir sıkıntısı, bertaraf edemeyeceği hiçbir sorunu yoktur. Bu duygu ve düşüncelerle 2019 yılına yeni ve taptaze umutlarla giriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Emekçilerin hükümetten beklentisi çoktur"

Çalışma hayatına ilişkin olarak fabrikalarda alın teri akıtan işçilerin devletten ve hükümetten beklentisinin çok olduğunu belirten Değirmenci, "Son yıllarda düşürülen enflasyon ve işsizliğin yeniden ortaya çıkması, işçileri büyük bir endişeye sevk etmiştir. Alınacak tedbirlerle enflasyon canavarının boğazlanması ve yapılacak yatırımlarla işsizliğin makul seviyelere çekilmesi elzem hale gelmiştir. Yine kıdem tazminatında yapılması öngörülen değişikliğin işçilerin lehine olması, kazanılmış haklara dokunulmadan, kıdem tazminatının daha sağlıklı bir yapıya kavuşturulması en büyük beklentimizdir. Ayrıca işçi maaşlarından kesilen vergilerin kabul edilebilir seviyeye getirilmesi ve adil bir vergi sistemi uygulanması işçiye nefes aldıracak bir düzenleme olacaktır. Devletimizin ve hükümetimizin bu sorunlarımızı çözeceğine olan inancımız ise tamdır" diyerek işçiler adına beklentilerini dile getirdi.

"Milli bekamızdan taviz verilmeyecektir"

Türkiye'nin milli bekasından asla taviz vermeyeceğinin de altını çizen Değirmenci, "Topla, tüfekle ve ekonomik olarak ülkemizi bölmeyi planlayanlar, bölünüp yok olmamızı, parçalanıp tuzla buz olmamızı hayal edenler, yeni yılda da sonraki yıllar da elleri boş kalacaktır. İslam'ın sancaktarlığını yapan, mağdurun mazlumun sığınağı olan Türkiye, dimdik ayak kalmaya devam edecektir" dedi.

Değirmenci, "Yeni yıl vesilesiyle başta üyelerimiz ve tüm emekçiler olmak üzere bütün vatandaşlarımıza, İslam alemine huzur, mutluluk, barış ve esenlik diliyor, yeni yılın hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" şeklinde konuştu.